Hapšenje direktora Dajrekt medije i dvije direktorice RTS ukazuje na to da se Srbija iskreno bori protiv kriminala i korupcije i da nema zaštićenih, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je reakciju opozicionog lidera Dragana Đilasa na taj slučaj ocijenila kao pritisak na sudstvo.

Ana Brnabić / 24sata.info

Premijerka Srbije je apelovala na sve nevladine organizacije, koje se zalažu za vladavinu prava i nezavisno pravosuđe, da reaguju i javno kažu da je ono što je Đilas uradio pritisak na sudstvo.



"Ovo nije politički progon, takođe nisu postojale nikakve političke najave istrage, sve je rađeno profesionalno od strane tužilaštva u miru bez pompeznih najava, ljudi su pušteni da rade koliko god im je vremena potrebno", navela je ona.



Dodaje da je istraga trajala više godina i da se došlo do materijala od 150 strana. "Molim sve da rade u skladu sa onim za šta se cijela naša država zalaže, a to je vladavinma prava i molim da svi koji se zalažu za vladavinu prava i nezavisno pravosuđe reaguju i upozore da ovo što radi Đilas, a što jeste pritisak na sudstvo", istakla je ona.



Ukazala je da je u prethodnih nekoliko mjeseci pokazano da ne postoje zaštićeni ni u Srpskoj naprednoj stranci.



Osvrnuvši se na Đilasovu izjavu da je očekivao da se ovako nešto dogodi, Brnabić je rekla da mu vjeruje jer, kako je rekla, zna šta je radio dok je bio na vlasti, zna šta su radile njegove firme.



"Žao mi je što je za sve što je radio stavljao druge ljude da potpisuju, te on ne može biti direktno optužen", rekla je Brnabić za TV Pink i dodala da je oglašavanje Dragana Đilasa odmah nakon hapšenja i "politički performans" koji je izveo pritisak na sudstvo.



Podsjetila je da je Đilas u periodu od deset godina, dok se bavio politikom, stekao imovinu od 25 miliona eura koju nije imao prije toga. Partijska knjižica, navodi, nikome neće pomoći da bude aboliran.



Važno je da tužilaštvo i sudovi, kako kaže, budu dovoljno hrabri i profesionalni i da rade svoj posao, te tako zaštite vladavinu prava i pokažu da se Srbija bori protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i da nema i neće biti zaštićenih.



"Nema veze kakvu ko partijsku knjižicu ima, sudstvo, tužilaštvo i policija moraju da rade svoj posao bez ikakvih pritisaka. Molim ih da se ne plaše Dragana Đilasa i njegovih političkih performanša"; zaključila je ona.





(24sata.info)