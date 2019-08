Ekomnomski stručnjak Andrej Grubišić ocijenio je da će u naredne dvije godine doći do recesije u Evropi, te da će Hrvatska biti u velikim problemima jer je sada ranjivija mnogo više nego 2007. godine.

Ilustracija / 24sata.info

On je naveo da Hrvatska ima jako veliki javni sektor i nema naznake da će se išta promijeniti.



"U slučaju recesije imaćemo privatni sektor izmoren od recesije i poreskih davanja... To će donijeti velike probleme svima", rekao je Grubišić, prenose hrvatski mediji.



On je naglasio da je nepobitna činjenica da se ekonomija kreće u ciklusima.



"Ako pitate 100 ekonomista da prognoziraju nečiji rast, odgovori mogu biti slični i totalno različiti. Ali, ako pitate hoće li doći do recesije, svi će reći da je sigurno da hoće, samo je pitanje kada", rekao je Grubišić.



Iz hrvatskog Zavoda za statistiku saopšteno je da je bruto domaći proizvod /BDP/ u drugom tromjesečju ove godine realno veći za 2,4 odsto u odnosu na isti period lani.



Najveći doprinos tome ostvaren je rastom bruto investicija u stalni kapital.



Iz ovog zavoda napominju da je ipak riječ o sporijem rastu u odnosu na prvi kvartal.





(24sata.info)