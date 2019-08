Podignute su prve optužnice za Agrokor. Zbog afere mjenice okrivljeno je 29 osoba. Među njima su i direktori 13 tvrtki koje su bile dobavljači koncerna.

Foto: 24sata.info

Kako javlja Telegram, na teret im je stavljeno krivotvorenje službenih i poslovnih isprava. Radi se o raspletu dijela afere koji se odnosi na mjenice, zbog čega je istraga pokrenuta početkom ove godine.



Još nije službeno potvrđeno je li među okrivljenicima i Ivica Todorić, no prema prvim informacijama, njega u ovom slučaju nema. Za sada je Telegramu potvrđeno samo da su među optuženima odgovorne osobe u Franku, Krašu, Granoliju.



Tužiteljstvo vjeruje da ima dokaze da su od 4. siječnja 2010. do 28. ožujka 2017. optuženi direktori u ime svojih firmi potpisivali mjenice što su ih izdavale tvrtke iz koncerna Agrokor. U njima je bilo neistinito navedeno da su izdane za vrijednost primljenu u robi. Istovremeno, direktori su znali da to ne odgovara istini.



Okrivljenicima je, tvrdi tužiteljstvo, bilo poznato da mjenice nisu izdane ni za kakvu zaprimljenu robu već da se radi u prikrivanju ugovora o financijskom zajmu koje su upravo oni, kao odgovorne osobe, ispred svojih društava, prethodno sklopili.



Dalje u optužnici stoji, da su ti isti direktori tvrtki s ovlaštenim osobama određenih financijskih institucija sklapali ugovore o faktoringu kojima su navedene mjenice otkupljivane.



U njima je pak lažirano da tvrtke imaju tražbine prema Agrokorovim tvrtkama i to na osnovu primljene robe ili usluga. Zatim su dobavljači izdavali račune za primljenu robu, iako su i u tom slučaju znali da to ne odgovara istini. No, upravo na osnovu ovih ugovora mjenice s neistinitim sadržajem su i otkupljene.



Svi okrivljeni direktori na ovaj su način u ime svojih firmi potpisali ukupno 3.070 mjenica koje sadrže neistinite podatke i predali ih na otkup. Iz Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu u ovom trenutku nije potvrđeno o kojim se točno firmama radi, no u pitanju su gotovo svi veći dobavljači Agrokora, javlja Telegram.





