Protiv pet osoba osumnjičenih za napad na Srbe u kafiću u Uzdolju podignute su kaznene prijave zbog kaznenih djela nasilničkog ponašanja počinjenog iz mržnje, oštećenja tuđe stvari i nanošenja tjelesnih ozljeda, a jedan od osumnjičenih je u bijegu, rekao je popodne glasnogovornik šibenskog ŽDO-a Emilio Kalabrić.

Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Četiri osobe je ispitao zamjenik općinskog državnog odvjetnika, a jedna od prijavljenih osoba je u bijegu. Stavlja im se na teret da su 21. kolovoza došli u Uzdolje i u lokalu gdje se pratila utakmica Crvene zvezde bez razloga i povoda napali građane koji su gledali utakmicu i nanijeli tjelesne ozlijede nekima od prisutnih i oštetili inventar lokala, rekao je Kalabrić ispred šibenskog suda.



Nakon ispitivanja podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti da će osumnjičeni utjecati na ostale svjedoke, ometati kazneni postupak i zbog opasnosti da će ponoviti kazneno djelo jer su svi privedeni ranije prekršajno gonjeni prema Zakonu o sprječavanju nasilja na sportskim događajima.



Kalabrić je rekao kako nitko od privedenih ipak nije bio umješan u napad na sezonske radnike koji se u lipnju dogodio na Braču.



"Ni jedan od privedenih nije bio umješan u napad na sezonske radnike na Braču", rekao je. Kazao je i kako je riječ o jako mladim osobama, ali da među privedenima nema maloljetnika, prenosi Hina.



Načelnik Policijske uprave šibensko-kninske Ivica Kostanić na popodnevnoj konferenciji za novinare je rekao kako su svi napadači pripadnici navijačke skupine iz Splita, te da uz pet do sada kazneno prijavljenih osoba, šibenska policija traga za još desetak neidentificiranih napadača.



Kriminalističko istraživanje za sada je provedeno nad trojicom 19-godišnjaka, jednim 21-godišnjakom i jednim 28-godišnjakom zbog sumnje da su počinili kaznena djela nasilničkog ponašanja u vezi sa zločinom iz mržnje, oštećenja tuđe stvari te da su nanijeli tjelesne ozljede 38-godišnjoj vlasnici ugostiteljskog objekta i još četiri osobe.



"Osumnjičeni su se s još desetak za sada nepoznatih počinitelja kao pripadnici jedne navijačke skupine iz Splita, 21. kolovoza ove godine okupili u Splitu i s više osobnih vozila uputili prema mjestu Uzdolje u Općini Biskupija, a temeljem prethodnog dogovora da će otići u ugostiteljski objekt u kojem se prati nogometna utakmica Crvena zvezda-Young Boys kako bi se nasilnički ponašali prema zatečenim osobama", rekao je Kostanić na konferenciji za medije.



Nakon dolaska u Uzdolje parkirali su vozilo uz cestu u blizini ugostiteljskog objekta nakon čega je jedan od njih, za sada neidentificiran, izašao iz vozila i otišao pješice u taj kafić s ciljem izviđanja. Tamo se zadržao kraće vrijeme, a potom se vratio do osumnjičenih. Nakon toga su se s najmanje četiri osobna vozila oko 22.15 sati dovezli ispred ugostiteljskog objekta u koji su osumnjičeni ušli s još desetak neidentificiranih osoba, maskiranih lica s takozvanim fantomkama, majicama i maramama noseći u rukama razne drvene i metalne predmete, dok su vozači ostali čekati u vozilima.



Ulaskom u kafić, zbog mržnje na nacionalnoj osnovi, osumnjičeni su verbalno vrijeđali vlasnicu kafića i zatečene goste uništavajući inventar palicama. Potom su palicama napali goste zbog čega je njih petero lakše ozlijeđeno, među kojima je i jedan maloljetnik, rekao je Kostanić koji je dodao da se kriminalističko istraživanje vezano uz ovaj događaj nastavlja.



Inače, za kazneno djelo nasilničkog ponašanja napadačima prijeti kazna do tri godine zatvora, kao i za nanošenje tjelesnih ozljeda, dok je predviđena zatvorska kazna za kazneno djelo oštećenja tuđe svari od 6 mjeseci do pet godina.



Inače, načelnik šibenske policije je rekao i da događaj u Uzdolju nije povezan s događajem u kafiću u Đevrskama koji se dogodio istu večer.





(FENA)