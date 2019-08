U poslijepodnevnim satima u riječki odsjek Uskoka počelo je privođenje trinaestorice osumnjičenih za krijumčarenje ljudi.

Arhiv / 24sata.info

Kako HRT neslužbeno doznaje, riječ je o lancu koji je od prosinca 2018. do kolovoza ove godine krijumčario migrante iz Bosne i Hercegovine preko Hrvatske do Slovenije. Krijumčarenje se odvijalo na području Primorsko-goranske, Istarske i Brodsko-posavske županije.



Prema neslužbenim informacijama, na taj način omogućeno je nezakonito kretanje po teritoriju Republike Hrvatske i transfer do državne granice sa Slovenijom za gotovo 100- tinjak stranih državljana. Krijumčari su za uslugu naplaćivali od 100 do 1000 eura po osobi te ukupno zaradili i do 60.000 eura.



(FENA)