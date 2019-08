Bivši premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da, ako pobijedi na izborima, neće odustati od taksi "dok Srbija ne prizna Kosovo".

Haradinaj je za KTV rekao da "nema smisla dati kosovsko tržište Srbiji", i da, do priznanja nezavisnosti, ne odustaje od ukidanja takse od 100 odsto na robu iz centralne Srbije, prenosi Kosovo onlajn.



On je ocijenio i da je ideja Demokratskog saveza Kosova i Samoopredeljenja o reciprocitetu sa Srbijom "uvođenje na mala vrata ukidanja takse".



"Prošli smo kroz teškoće, ali ne mijenjamo pravac za Kosovo. Kosovo mora zaključiti svoju državnost, porezom do priznanja. Nema smisla dati tržište Srbiji. Ako otvorimo tržište, odnos je 99 prema 1. Iza ideje reciprociteta krije se ukidanje poreza. Ako uspostavimo reciprocitet, Srbija može da osvoji naše tržište", rekao je Haradinaj.



On je dodao da nije dobro ukinuti takse prije nego što Srbija prizna Kosovo, kao i da "nije slučajno što ga je pozvao Specijalni sud".





