Togo je 15. zemlja koja je povukla priznanje Kosova, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić na Pink televiziji.

Ivica Dačić / 24sata.info

Cilj je da broj država koje povlače priznanje spadne na ispod 97, što je polovina od 193, koliko je ukupno država članica UN, kazao je Dačić.



"Nastavljamo dalje, dok Kosovo ne shvati da stvar nije gotova i da mora da ide na kompromis", izjavio je Dačić na Pinku.



Iako je još prije dvije nedelje najavio povlačenje priznanja od još jedne države, srpski šef diplomatije tada nije htio da otkrije i koje. Ipak, to su ubrzo učinili mediji, prenosi Beta.



Dačić je u emisiji na TV Pinku pokazao notu o povlačenju, navodeći da je odluka donijeta 28. juna, na Vidovdan.



"Naš je cilj da taj broj priznanja padne ispod polovine, ispod 97 zemalja članica UN-a. Time dobijamo to da oni ne mogu da se ponašaju kako hoće. Oni ne mogu da budu članica UN-a, jer će Rusija da stavi veto u Savetu bezbednosti, ali ako Rusija ne stavi veto, mi moramo da imamo većinu članica UN na našoj strani", rekao je Dačić.



On je kazao i da će Srbija nastaviti te aktivnosti.



(24sata.info)