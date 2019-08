Šef srbijanske diplomatije Ivica Dačić ocijenio je licemjernim zalaganje hrvatskog Ministarstva spoljnih i evropskih poslova za prava Hrvata u Srbiji dok u Hrvatskoj napadaju Srbe zato što gledaju prijenos utakmice Crvene zvezde.

Ivica Dačić / 24sata.info

"To se u Srbiji nikad ne bi desilo, niti bi predsjednik Srbije šutio na takve napade", rekao je Dačić za "Večernje novosti".



On je istakao da bi hrvatskom Ministarstvu bolje bilo da se pozabave time što njihova predsjednica sramno šuti poslije prebijanja Srba u Uzdolju i Đevrskama ili bi, kako je ocijenio, možda dohvatila motku da tuče djecu u kafiću nakon što se nedavno pohvalila da žali što za vrijeme "Oluje" nije uzela pušku, valjda da puca u svoje građane - Srbe.



Nakon što je hrvatsko ministarstvo kritikovalo način na koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio o napadu na Srbe u Kninu, Dačić je istakao da stvaraju antisrpsko raspoloženje u Hrvatskoj, što rezultira napadima na Srbe.



On je dodao da se Vučić iskreno zalaže za unaprijeđenje dobrih odnosa sa Zagrebom, ali da oni svakim danom pokazuju da im do toga nije stalo i da se stalno vraćaju u prošlost.



Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske ocijenilo je kao "krajnje neprihvatljivu" izjavu Vučića koji je povodom napada na Srbe u Kninu rekao da je razumljivo što se najveći dio srpskog naroda prije 30 godina pobunio protiv takvog režima.



Hrvatsko ministarstvo pozvalo je Srbiju da "umjesto manipulisanja činjenicama unaprijedi položaj hrvatske manjine i napusti retoriku koja šteti odnosima dvije države".





(SRNA)