Predsjednik Odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta izjavio je da je neophodan sistemski pristup države Srbije za zaštitu Srba u Hrvatskoj čiji su temelji "genocidna NDH, ustaški pokret i ustaška ideologija".

Miodrag Linta / 24sata.info

"Da bi zaštitila 150.000 Srba u Hrvatskoj, država Srbija može da preduzme nekoliko koraka. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije moglo bi da identifikuje sve manifestacije ustaštva, veličanja genocidne NDH, da ih prevodi na strane jezike i pošalje na adrese svih uglednih zemalja, intelektualca i medija", rekao je Linta za RTS.



On je naveo da bi Ministarstvo spoljnih poslova Srbije trebalo da reaguje i šalje protestne note Zagrebu posebno kada su u pitanju brutalni fizički napadi na Srbe, kao oni posljednji u Rijeci ili kod Knina.



"Važno je da se osnuje jedna posebna državna institucija - možemo je nazvati ministarstvo za Srbe u regionu, u kojoj bi bili zaposleni stručni ljudi, i da to ministarstvo ima ozbiljan budžet i pokrene određene mere i aktivnosti da pomaže našem narodu da ostane na vjekovnim područjima", istakao je Linta.



On je rekao da je u Hrvatskoj na djelu organizovana kampanja ustaških snaga u funkciji zastrašivanja srpskih povratnika sa ciljem da se oni ponovo protjeruju, o čemu međunarodna javnost treba da bude obaviještena.



Linta je naglasio da je krajnji cilj Hrvata da se "konačno rehabilituje genocidna NDH i da se ona proglasi za pravu istinsku državu hrvatskog naroda".



"Kako nazvati predstavnike vlasti koji veličaju protjerivanje srpskog naroda u akciji `Oluja`, odlaze u Blajburg i klanjaju se zlikovcima. To je ustaška politika i to pokazuje da hrvatska vlast i društvo nije spremno da se suoči sa ustaškom prošlošću kao što su to učinile Austrija i Njemačka", zaključio je Linta.





