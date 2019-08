Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je strašno to što su Srbi posljednjih dana napadani u Hrvatskoj i dodao da će Srbija pomoći svom narodu koji živi u toj državi.

"Fasciniran sam potrebom hrvatskih zvaničnika da pet miliona puta ponavljaju priču o velikosrpskoj agresiji. Ništa ih ne razumem, jer kada bismo govorili o međusobnim žrtvama to je neuporedivo, kako iz Prvog, tako, naročito iz Drugog svetskog rata. Da govorimo svakog dana o genocidu u Jasenovcu, zločinu u Glini i drugim mestima, koji su bili zastrašujući, nije korisno", rekao je Vučić.



On je rekao za TV "Pink" da je strašno to što su napadani ljudi koji navijaju za beogradski Fudbalski klub "Crvena zvezda" u Hrvatskoj.



"Danas ih love po kafićima da vide ko sme da navija za 'Zvezdu' i to su strašne stvari", rekao je Vučić i dodao da je sada razumljivo zašto se veći dio Srba iz Hrvatske danas nalazi u Srbiji, gdje su započeli novi život.



On se zahvalio tim ljudima koji su ostali u Srbiji i uspjeli da, marljivim radom Srbiju promijene na bolje, a za one koji su ostali u Hrvatskoj nada se da će im stići podrška iz EU.





