U okolini Zadra u posljednjih nekoliko dana zabilježena su dva slučaja izlijevanja fekalija na plažama, zbog čega je, kako se čini, više djece dobilo kožne infekcije.

Zadarski list prvo je pisao o slučaju iz Vinjerca kod Posedarja gdje su se ljudi požalili na problem s izlijevanjem fekalija iz septičkih jama u more na mjesnoj plaži.



Zbog čega se, prema njihovim tvrdnjama, troje djece zarazilo stafilokokom, odnosno dobilo kožnu zaraznu bolest impetigo.



Sada su se sa sličnim problemima javili i čitatelji iz mjesta Sali na Dugom otoku.



Javljaju se neugodni mirisi fekalija, počele se javljati kožne infekcije kod djece.



"Već dulje vrijeme se na području mjesta Sali, uvali Sašćica, na površini mora u strogoj kupališnoj zoni, povremeno javljaju neugodni mirisi, fekalije i uljne fleke. Na toj lokaciji nalaze se hoteli koji su kao i većina domaćinstava spojeni na kanalizacijski sustav koji nema pročišćivač", požalio se čitatelj Zadarskog lista.



Kako je dodao "fekalije plivaju i u oko brodica na vezovima u istoj uvali koji se ne naplaćuju".



"Prije 15-ak dana su se počeli javljati slučajevi kožnih infekcija kod djece, a prošli vikend zbog istog problema vodio sam i svoje dijete dežurnoj liječnici u Žmanu, nakon čega sam saznao kako je 20-ak djece iz Sali zaraženo impetigom", dodao je on. Istakao je da je na tom području niz objekata u privatnom vlasništvu koji uopšte nisu obuhvaćeni sistemom kanalizacije, te im iz crnih jama curi direktno u more.



Dodaje kako se i po boji mora u toj uvali odmah vidi da nešto nije u redu.



"Nekad bistra, plavetna boja, više ne oplakuje Zlatni žal, nego je poprimila tamniji ton. Jednako kao i žalo, koje više nije zlatne, nego smeđe boje. Eto naše plažne svakodnevice. Na kupanje nije potrebno ponijeti ulje za sunčanje jer ga ima u moru, nego antibiotik i antibiotsku kremu", poručio je čitatelj.



Alen Medić, voditelj Službe za epidemiologiju pri Zavodu za javno zdravstvo Zadar kazao je da se ne može sa sigurnošću utvrditi jesu li se djeca zarazila u moru, prenosi Index.



"Imali smo dojavu iz Sali, nakon čega smo odmah kontaktirali tamošnju liječnicu koja nam je rekla kako nema razloga za paniku, a niti epidemije. Radi se o pojedinačnim slučajevima kakvih imamo svako ljeto na raznim lokacijama. Na ovakve dojave mi izlazimo kad god je to moguće i uzimamo uzorke vode, odnosno mora za analizu. Ne sjećam se da smo imali slučaj da bi neke vrijednosti bile veće od normalnih", izjavio je on.



Ipak mještani su uvjereni da je uzrok u fekalijama u moru.



"Zadnjih nekoliko godina u zamahu je gradnja apartmana na obali, ali i na otocima. Ta apartmanizacija bez komunalne infrastrukture, nažalost, će iz godine u godinu biti razlog brojnih problema, pa i zaraze koje će biti i više, dok nadležne institucije, prije svega inspekcije, ne krenu rješavati taj problem i strogo kažnjavati prekršitelje nema spasa", rekao je sagovornik.



On je dodao da bi "dovoljno bilo da samo netko iznajmljivačima zatraži posljednji račun za pražnjenje septičke jame".



"Ne treba tu velika mudrost, ali treba puno volje i želje da se ovome stane u kraj", zaključuje sagovornik.





