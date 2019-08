Napadi na Srbe kod Knina rezultat su dugogodišnjeg "flerta" aktuelne hrvatske vlasti sa ustaštvom i veličanja zločina nad Srbima, ocijenio je ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić.

Ivica Dačić / 24sata.info

"Kad praktično legalizuješ poklič 'za dom spremni', proteraš ćirilicu, a Srbe ostaviš bez struje i to u rodnom kraju svog 'znastvenika' Nikole Tesle, onda postaje prirodno da razulareni huligani upadnu u kafić i počnu da tuku čak i decu samo zato što gledaju Zvezdu", rekao je Dačić za "Novosti".



On je dodao da je žalosno gledati "posrnuće" hrvatskog društva i Evrope koja to ćutke posmatra.





