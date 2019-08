Manuela Fiaskonaro, supruga pokojnog Evgenija Vincija (57) sicilijanskog menadžera koji je svoj život izgubio 13. avgusta ove godine zbog trovanja ugljen-monoksidom na jedrenjaku “Atlantia”, ispričala je u ponedjeljak na Županijskom sudu u Splitu šta se dogodilo kobne noći kada je njen suprug nastradao.

Ona je na brodu bila zajedno sa sinom i kćerkom, koji su zbog trovanja u teškom stanju završili u splitskoj bolnici, ali zahvaljujući trudu ljekara djeca se oporavljaju i biće prebačena na liječenje u Italiju.



Nesrećna žena je na sudu rekla da su 10. avgusta, zajedno sa još četvoro prijatelja, došli u Hrvatsku i da su, nakon dolaska na jedrenjak, u jednoj sobi koja je bila uz dio kormila bili smješteni njen suprug, ona i njihov 11-godišnji sin, dok je 15-godišnja kćerka bila u kabini ispred njihove, prema pramcu sa desne strane. Posada je bila smještena u pramčanom dijelu broda.





Jeli u restoranu



Opisala je detaljno kako su protekla njihova prva dva dana krstarenja i šta su sve jeli u hvarskom restoranu. Ispričala je da su se, čim su se ukrcali na brod, požalili posadi da ne rade fridžider i klima, te da iz otvora za klimu u kabine dolazi neugodan miris. Mirisalo je kao benzin ili nafta, ali se poslije taj smrad promijenio, bio je kao miris plina. Navela je da su oni to među sobom komentarisali, ali da ne zna je li te primjedbe neko prenio posadi.



S posadom su dogovorili da klima radi četiri sata dnevno, a kako je gostima bilo važnije da im tokom noći bude hladnije da mogu ugodno da spavaju, dogovorili su se da te treće, ispostavilo se poslije kobne noći, uključe klimu kada se oni vrate sa večere u Hvaru. Od trenutka kad su izašli iz restorana dok nisu došli na brod prošlo je oko pola sata.



“Desetak minuta nakon dolaska na brod kćerka i ja smo otišle da spavamo. Kad smo otvorile vrata njene kabine, osjetio se smrad koji je dolazio iz otvora klima-uređaja. I u našoj kabini se takođe, kad sam ušla, osjetio isti smrad. Legla sam u krevet i zaspala, a nakon nekog vremena sam osjetila da mi je jako vruće i da mi fali vazduha pa sam rekla suprugu da vidi šta je sa klimom”, ispričala je Italijanka.





Osjetila mučninu



“On je otišao i vratio se sa jednim članom posade, ne znam je li to bio kapetan ili pomoćnik, te je klima ugašena. Zaspala sam, a nakon nekog vremena sam osjetila da mi se povraća. Bilo mi je jako loše, a vidjela sam da kraj mene na krevetu nema mog supruga. Zaspala sam, a nakon nekog vremena sam se opet probudila i opet vratila u krevet, ali ni tada nije bilo mog supruga kraj mene”, rekla je supruga preminulog biznismena u svom iskazu.



Od četiri prozorčića u njihovoj kabini, te je večeri ona napola zatvorila dva koja su bila pokraj njihovih kreveta kako bi učinak klime bio bolji dok su dva prozorčića uz krevet njenog sina bila otvorena sve vrijeme.



Navela je da je nakon toga opet zaspala i probudila se tek ujutro oko 10 časova, te da se jako loše osjećala.



“Pogledala sam prema sinu koji je spavao kao da je mrtav, a u kupatilu čija su vrata bila otvorena vidjela sam supruga nagnutog nad kadu i na njegovim golim leđima crvene mrlje”, ispričala je Manuela.



Kad ga je dotakla, nije osjetila da je hladan. Izletjela je iz kabine i tamo vidjela prijatelja i prijateljicu kojima je rekla da je njenom suprugu jako loše. Muškarac je ušao u njihovu kabinu i ubrzo izašao rekavši da je Evgenio mrtav. Otišao je potom do kabine u kojoj su bili bivši italijanski senator Bruno Mankuso i njegova supruga i vidio da je i njima jako loše.





Buka motora



U kabinu njene kćerke nije se moglo ući jer su vrata bila zaključana pa je kapetan Atlantije provalio u kabinu i iznio djevojčicu zapjenjenih usta na palubu. Jedna od gošći ubrzo je na palubu donijela i dječaka kojem je takođe bilo jako loše.



Supruga preminulog rekla je da je jedan od gostiju dao Mancusu i njegovoj supruzi injekcije antitoksikanta te da je istu htio dati i njenoj kćerki, ali da zapovjednik broda to nije dozvolio.



“U Hvaru su nas dočekala kola Hitne pomoći, pa smo djeca i ja prevezeni do helikoptera, a onda i u bolnicu u Splitu”, istakla je Italijanka i navela da ne zna je li, dok su bili na Visu, prvo veče klima radila, ali da drugu noć sa 11. na 12. avgust klima u kabinama nije radila, a nije ni čula bilo kakvu buku motora dok je brod mirovao.



Istraga se zbog teškog krivičnog djela protiv opšte bezbjednosti u vezi sa krivičnim djelom dovođenja u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom koju ODO Split vodi protiv 23-godišnjeg vlasnika i četiri godine starijeg zapovjednika “Atlantije” nastavlja. Njih dvojica su na slobodi jer je ocijenjeno da ne postoje osnove za predlaganje istražnog zatvora, kako je to navedeno u službenom saopštenju splitskog ODO.





