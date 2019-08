Nema nikakvih dilema da se "velikosrpska agresija" na Hrvatsku desila, izjavio je danas hrvatski premijer Andrej Plenković komentarišući medijske navode prema kojima je srpski predsjednik Aleksandar Vučić od hrvatske koleginice Kolinde Grabar Kitarović zatražio da ne koristi stalno izraz "velikosrpska agresija".

Plenković je rekao da se "velikosrpska agresija na Hrvatsku dogodila početkom 90-tih" i da je "sprovedena uz podršku JNA i pobunjenika i uz dirigovano vođstvo iz Beograda".



"Tu nema nikakvih dilema. Ta je činjenica vrlo čvrsta i vrlo jasna, siguran sam za svakog hrvatskog zvaničnika, a naročito za politiku vlade", naveo je Plenković.



Dodao je, inače, da mu nije bilo poznato da su Vučić i Kitarović imali "prepisku" na tu temu, javlja Hina.



On je, takođe, ocijenio da politički protivnici "podmeću" hrvatskoj predsjednici tako što u pretkampanji za predsjedničke izbore u Hrvatskoj plasiraju takve stvari u etar.



"Pretkampanja za predsjedničke izbore traje. Oni koji ne žele dobro predsjednici očigledno stavljaju takve stvari u etar", izjavio je on novinarima poslije sjednice predsjedništva i nacionalnog vijeća HDZ-a.



Hrvatski nedeljnik "Nacional" objavio je navodnu prepisku između hrvatske predsjednice i njenog bivšeg savjetnika Mate Radeljića, a u njoj je i mejl u kojem piše da ju je Vučić zamolio da više ne koristi izraz "velikosrpska agresija".



Predsjednik Vučić potvrdio je navode hrvatskih medija da je od hrvatske predsjednice tražio da se ne koristi stalno izraz "velikosrpska agresija", ali je istakao da je od nje tražio i bolje uslove života za Srbe u Hrvatskoj.



"Drugačiji je odnos prema srpskom življu, ljudi treba da dobiju struju, vodu. Tražio sam 'nemojte ljudi da govorite o velikosropskoj agresiji sve vreme', pošto to nema smisla. Ali tražila je i ona od mene. Nije ona bila neko ko sve prihvata, već je i ona tražila od nas. Mi gde smo mogli izašli smo u susret, gde nismo mogli nismo", rekao je predsjednik Srbije za TV Prva.





