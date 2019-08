Direktna šteta za Srbiju od uvođenja taksi na srpsku robu koja se prodaje na Kosovo je dnevno približno 1,07 miliona eura, izjavio je danas ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić.

Rasim Ljajić / 24sata.info

On je za TV Pink rekao da će na godišnjem nivou šteta biti oko 400 miliona eura.



"Indirektna šteta je mnogo veća, a to je gubitak tržišta za srpske privrednike čak i kada takse budu ukinute", dodao je Ljajić.



Ukidanje taksi bi, kako je istakao, imalo veliki značaj za srpske privrednike, ali je dodao da se oni na to tržište neće lako vratiti, jer su ga sa svojom robom zauzeli privrednici zemalja u okruženju.



Kosovska vlada je novembra prošle godine uvele taksu od 100 odsto na robu iz Srbije.





