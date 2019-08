More na plaži hotela Posejdon u Veloj Luci puno je fekalija, piše na stranicama Dubrovačko-neretvanske županije. Ne preporučuje se kupanje.

Arhiv / 24sata.info

"Nakon prijave o iznenadnom onečišćenju mora na plaži Hotela Posejdon u Vela Luci u večernjim satima 19.08.2019. godine, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je more za kupanje 20.08.2019.



Analiza uzoraka mora ne udovoljava uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje NN (73/08), privremeno izvješće se nalazi u privitku. Uzorkovat će se dodatni uzorci do prestanka onečišćenja, prenosi Index.



Obzirom na onečišćenje mora fekalnim vodama, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti", stoji u priopćenju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.



(24sata.info)