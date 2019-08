Novi autoput u Srbiji "Miloš Veliki", na dionici od Obrenovca do Ljiga, svečano je večeras otvoren za saobraćaj.

Put je otvoren uz vatromet i pjesmu "Igrale se delije", a u prisustvu velikog broja građana, predsjednika Srbije Aleksadnra Vučića, ministara, gostiju iz regiona i Kine, čija je firma radila na izgradnji puta.



Prilikom obilaska trase, Vučić je istakao da je na taj put Srbija čekala vše od 70 godina i da sve što se gradi ima za cilj spajanje srpskog naroda.



Trasa autoputa E-763 predstavlja krak Transevropske magistrale koja povezuje njen osnovni pravac od Gdanjska do Atine i Istanbula sa Jadranskim morem i lukom Bar.



Novi autoput od Obrenovca do Ljiga dužine je 62,7 kilometara a čine ga dionice: Obrenovac-Ub dužine 26,23 kilometara, Ub-Lajkovac dužine 12,5 kilometara, gdje se zbog lošeg kvaliteta prilikom izgradnje dio u ukupnoj dužini od 2,5 km morao sanirati, i Lajkovac-Ljig dužine 23,98 kilometara, prenosi Tanjug.



Tako će s dionicom Ljig-Preljina, koja je već u saobraćaju od 18. avgusta, u saobraćajnoj funkciji biti 103,06 km Autoputa E-763 Beograd - Južni Jadran.



Dionica Obrenovac-Ljig je projektovana za brzine od 130km/h, širine je 28,4 metra s brzom, srednjom i zaustavnom trakom i čine je 42 mosta i nadvožnjaka, gdje je najduži most dugačak preko 580 metara, a na njoj je bezbjednosti radi i oko 200 kilometara odbojne ograde.



Putarina na novootvorenoj dionici naplaćivaće se od septembra.



Kako je Tanjugu rekao Selimir Minić iz Osečine, put će značiti da brže stignu na posao i gdje god da se upute, a vrijedan je za cijelu zemlju, jer će značajno rasteretiti Ibarsku magistralu.



“Do sada su svi koristili Ibarsku magistralu. Ibarska magistrala je smrt”, kazao je Minić koji je 35 godina radio kao vozač, dodajući da će novi autoput omogućiti brži i bezbjedniji prevoz.



Milanka Nikolić iz Guče, koja je izgubila sina u saobraćajnoj nesreći, istakla je da je značaj novog autoputa najvažniji zbog bezbjednosti ljudi, jer je, prema njenim riječima, mnogo ljudi stradalo na Ibarskoj magistrali.



Naglašava da je put značajan i za druge stvari i da će saobraćaj biti brži, lakši...



Iz Lučana Nataša Vujičić navela da je novi autoput bitan i za privredu zemlje, jer će olakšati i ubrzati prevoz robe.



"Za nas ovaj autoput znači lakši put do Beograda, lakšu komunikaciju, razmjenu robe, znanja, ljudi", kaže Vujičić, dodajući da će i studenti koji se školuju u Beogradu lakše odlaziti u prijestonicu.



Pozvala je građane Srbije da novim autoputem sljedeće godine posjete Sabor u Guči.



“Željela bih da cijela Srbija bude baš ovako izgrađena kao ovaj autoput. Očekujemo i autoput kod nas za dvije godine, počeo je da se radi, zahvalni smo Srpskoj naprednoj stranci i predsjedniku Aleksandru Vučiću”, kazala je Vujičić.



Slobodan Marković iz opštine Lajkovac kazao je da autoput znači cijeloj zemlji, prvenstveno za bezbjednost saobraćaja, ali i za turizam i privredu, za nove investicije.



