Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas izgradnju još jednog autoputa koji će nositi ime Vožda Karađorđa.

Foto: Tanjug

"Autoput `Vožd Karađorđe` će spojiti Šumadiju sa istočnim krajem Srbije. To će biti šumadijski koridor", rekao je Vučić prilikom obilaska auto-puta "Miloš Veliki".



Vučić je naglasio da je u izgradnju ovog auto-puta uložen ogroman novac i da je jako srećan zbog njegovog otvaranja.



"Mi ovo ne završavamo, već smo počeli. Zahvalan sam svima koji su se trudili i radili, ali ovo je tek početak, jer 15. oktobra otvaramo istočni krak Koridora 10 - od Niša do Gradine, što je jako bitno za ovaj kraj Srbije", rekao je Vučić.



On je istakao da će to biti samo jedan u nizu novih auto-puteva, budući da je u planu i gradnja auto-puta ka Crnoj Gori.



(SRNA)