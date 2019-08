Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev poručio je da ne razmišlja o ostavci ili prijevremenim parlamentarnim izborima, nakon što je to, zbog slučaja "Reket", zatražila opozicija.

Zoran Zaev / 24sata.info

"Nemam namjeru da razmišljam ni o ostavci ni o prijevremenim parlamentarnim izborima, jer na čelu ove vlade stoji čovjek koji je prijavio slučaj Reket", izjavio je sinoć Zaev, prenosi portal Plusinfo.



On je dodao da će biti održani redovni izbori.



Prije dvije nedelje je i tužilac skopskog tužilaštva Vilma Ruskoska potvrdila da je upravo makedonski premijer Zaev prijavio optužene u slučaju "Reket" za iznudu novca od skopskog biznismena Jordana Kamčeva, u zamjenu za oslobađanje od pritvora.



"Izbori mogu da budu u oktobru, ako to nekome znači uspjeh za prevremene izbore. Ali, nakon velikih političkih odluka, nakon svih reforma koje smo pokrenuli, proces pristupanja u NATO i početka pregovora sa EU, odličnih ekonomskih parametara, treba da pružimo šansu državi", naglasio je Zaev.



On je ponovio da mora da se pruži prilika rastu ekonomskog standarda i to ne smije da se uništi preko, kako je rekao, nečije želje da se ide na prevremene izbore.



Nakon objavljivanja razgovora na portalu italijanskog lista "La Veritas" o slučaju "Reket", u kojima se čuje i glas šefice specijalnog tužilaštva Katice Janeve, iz opozicionog VMRO-DPMNE su rekli da je vlada Zaeva urušila pravni sistem u Severnoj Makedoniji, te da je vreme za izbore i promenu vlasti.



Novinar "La Veritas" Laris Gajser, koji je objavio razgovore o slučaju "Reket", juče je takođe na italijanskom radiju Kapodistri rekao da je politička karijera premijera Zorana Zaeva, koji je umiješan u ovu aferi, gotova te da više nema međunarodni kredibilitet.





(24sata.info)