Na Kosovo je od uvođenja prištinskih taksi isporučeno iz Srbije manje robe za oko 281 milion eura, izjavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić.

Rasim Ljajić / 24sata.info

“Od 21. novembra, od kada su takse uvedene, do 8. avgusta je manje robe isporučeno na Kosovo za 280,8 miliona eura. To znači da dnevno manje šaljemo robu na Kosovo za 1.075.000 eura”, rekao je Ljajić za Radio-televiziju Srbije.



On je naveo da je u periodu bez taksi vrijednost isporučene robe na teritoriju Kosova iznosila oko 440 miliona eura.



Kada je u pitanju šteta koja će biti pričinjena rastu BDP-a, Ljajić smatra da će to biti manje od procijenjenih 0,8 odsto.



Ljajić smatra bi samo dva faktora realno mogla da utiču na takse – SAD i EU, a da je čak iz EU to mogla da uradi Njemačka.





(24sata.info)