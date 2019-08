Kurban-bajram, jedan od dva najveća islamska praznika, počeo je jutros klanjanjem bajram-namaza, molitve karakteristične za bajramske praznike, u svim džamijama širom Crne Gore.

Foto: AA

Centralna proslava Kurban-bajrama ove godine priređena je u Podgorici, u Osmanagića džamiji, gdje je bajram namaz predvodio zamjenik reisa Rahman Kačar. On je u svojoj bajramskoj hutbi poručio da će musliman koji žrtvuje kurban uzvratiti na zlo dobrim.



“On će tako poslati poruku da je biće mira i harmonije i da to očekuje od drugih. Uzvišeni Allah, dž.š. je rekao: “Nećete zaslužiti nagradu, sve dok ne udijelite od onoga što vam je najdraže”. Čovjek spas jedino može naći u vjeri. Nakon bajram-namaza žrtvujmo kurbane, a na taj način zaštitimo našu djecu. Ovo su dani radosti i veselja, budimo odlučni da radimo na zajedničkom dobru. Ovo je prilika da muslimani učvrste svoje veze, bajram nas na to obavezuje. Pozivam vas da u danima bajrama pokažete plemenitost. Pružimo pomoć onome kome je potrebna, kako bi nam pomogao onaj čije smo pomoći svi muftačni”, kazao je Kačar.



Glavni podgorički imam Džemo ef. Redžematović, govoreći o važnosti hadža, u danima kada hadžije obilaze Mekku, kazao je da je hadž propisan umjesto isposništva (rehbanijjeta) koje je bilo prisutno kod prijašnjih naroda.



“Allah, dž.š., je odredio da rehbanijjet muslimana bude u obavljanju hadža, a Kabu je učinio odredištem za svoje robove, mjestom gdje dolaze hadžije i skrušeno i ponizno izvršavaju propise. Allah, dž.š., je hadžijama stavio u dužnost radnje koje razum ne može potpuno shvatiti, ali te radnje izražavaju čistu pokornost i poštivanje zapovijedi u čemu, u stvari, i jeste velika tajna robovanja Gospodaru”, kazao je Redžematović.



Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat ef. Fejzić, u juče upućenoj bajramskoj poruci, poželio je da je “ovaj Bajram otvori vrata radosti u našim domovima i srcima za sve ljude".



“Neka nam osvijetli put napretka i sreće na oba svijeta. Neka naše molitve u Bajramu budu primljene i neka nas Allah, dž.š., pomogne da se mijenjamo na bolje", saopštio je Fejzić.



Nakon klanjanja bajram-namaza, ljudi uglavnom odlaze na mezarje, kako bi proučili fatihu, prvu kur’ansku suru, pred duše umrlih članova porodice. Takođe, bajram je prilika da ljudi posjete jedni druge, a posebno se bajramu raduju najmlađi, koji dok traje bajram prikupljaju slatkiše.



Kurban-bajram se naziva i hadžijski zato što se ovih dana obavlja hodočašće u svetom gradu Mekki. Jedan je od pet stubova islama i svaki musliman koji je finansijski i fizički sposoban mora učestvovati u hodočašću bar jednom u životu, a da pri tome ne dovedu u pitanje opstanak i normalan život svoje porodice.



Za Kurban-bajram se veže još jedan bitan obred, a to je kurban ili mesna žrtva koja se poklanja komšijama i siromašnima, po čemu i sam praznik nosi ime. Sama simbolika Kurban-bajrama temelji se na žrtvi i bogobojaznosti.



Kurban-bajram traje četiri dana.





(AA)