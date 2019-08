Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom dogovora o formiranju Vijeća ministara BiH, da se Beograd ne miješa u unutrašnje stvari drugih zemalja, ali da Srbija neće ulaziti u NATO, niti u bilo koji drugi vojni savez.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Srbija se ne miješa u stvari drugih zemalja. Njihova odluka je odluka političkih stranaka i organa u BiH. Srbija neće u NATO niti u bilo koji drugi savez. Mi sami brinemo o svojoj bezbjednosti", rekao je on.



Vučić je rekao da je bilo dovoljno da se uporede vojne parade koje je Srbija organizovala u Nišu i koju je Hrvatska organizovala u Kninu pa da se vidi koliko je Srbija dramatično napredovala.



"Napredovali smo jer želimo da budemo slobodni, da ne zavisimo od bilo koga drugog. Da sami čuvamo svoje nebo, zemlju i rijeke", rekao je on i dodao da BiH ima pravo da odluči šta god želi, "iako je drugo pitanje šta Srbi o tome misle".



Ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko rekao je da je on ambasador u Srbiji i da nema ovlaštenja da komentariše događaje u drugoj zemlji.



"Što se tiče NATO, mi poštujemo to što je Srbija neutralna", rekao je on i dodao da Rusija smatra da ta odluka u najvećoj mjeri odgovara stabilnosti u regionu.



Lideri Stranke demokratske akcije (SDA), Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine - Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović, postigli su prije četiri dana dogovor o formiranju Vijeća ministara BiH i potpisali Principe za formiranje vlasti na nivou BiH, deset mjeseci poslije održanih izbora.



Jedna od spornih tačaka bio je i godišnji program za aktivaciju Akcionog plana za članstvo u NATO, na čemu je insistirala SDA.





(24sata.info)