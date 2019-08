Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović izjavila je da će se kandidirati za drugi mandat na čelu države, rekavši da ne može sada okrenuti leđa Hrvatskoj.

Kolinda Grabar-Kitarović / 24sata.info

"Naravno, idem u kandidaturu za novi predsjednički mandat, objavit ću je uskoro. Ali želim prije toga raditi kao predsjednica što veći dio mandatnog vremena", rekla je Grabar-Kitarović za Hrvatski tjednik.



"Kako bi to sada izgledalo da ja okrenem leđa Hrvatskoj i prihvatim neki od poslova koji mi se nude, koji su mnogo više plaćeni diljem Europe i svijeta, a ja da napustim svoj hrvatski narod i svoju vlastitu djecu, koja vide budućnost ovdje", objasnila je.



Kazala je da se oslanja prije svega na hrvatski narod, ali da neće leđa okrenuti stranci iz koje je izrasla ma koliko god se u nekim aspektima ne slagala s njezinim politikama, bilo to u vrijeme Ive Sanadera ili bilo koga drugoga.



"To što sam ja vjerna HDZ-u, ne znači da nisam vjerna cijelom spektru ljudi koji vole Hrvatsku", rekla je Grabar Kitarović.



Istaknula je da državu želi izvesti na put kojim je krenula devedesetih. "Ne vratiti u devedesete nego vratiti na put koji je zacrtao predsjednik Franjo Tuđman, na put dostojanstva i ponosa, na put europejstva koje neće biti podložničko, ali i na put političke odlučnosti, djelotvornosti i odgovornosti", poručila je hrvatska predsjednica.



Zauzela se da se Hrvatska što bolje brendira dok predsjeda EU-om. "Ono što ja predlažem je da pokažemo da Hrvatska nije nikakva mala država. Važno je da zapadni Balkan uđe u EU, pogotovo BiH - ali da to bude lajtmotiv našeg predsjedanja? Hrvatska je mnogo više od toga. Zato sam Hrvatsku izvukla iz tzv. regiona u srednju Europu, dobila potporu predsjednika Trumpa i predsjednika Putina", kazala je Grabar Kitarović.



Naglasila je da je "naš ključni problem demografija". "To je pitanje opstanka države. S druge strane ja ne mogu i ne smijem ni jednome građananiu ove države zanijekati njegovo pravo da ide raditi i učiti nekamo drugamo. Smatram svojom zadaćom i zadaćom vlade svakome osigurati uvjete da se vrati", rekla je Grabar-Kitarović, prenosi Hina.



