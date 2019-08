Zagrebački policajci proveli su kriminalističko istraživanje nad tri srpska državljana zbog sumnje da su početkom marta na Trešnjevci opljačkali i pretukli 80-godišnjaka koji je od zadobivenih povreda preminuo u junu.

Foto: Arhiv

Tokom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je kako su tri srpska državljana starosti 48, 31 i 53 godine početkom marta iza ponoći na području Trešnjevke došli u kuću gdje odvojeno, svaki u svom stanu, stanuju dvojica braće od 80 i 78 godina. Policija je saopćila kako su trojica osumnjičenika, "kroz poznanstvo s osobama sumnjivog ponašanja" saznali da da stariji brat ima veću količinu novca.



Osumnjičeni 53-godišnjak je, prema ranijem dogovoru s ostalom dvojicom, ostao kod 78-godišnjaka, zadržavajući ga u njegovom dijelu kuće kako ne bi mogao upozoriti brata. Druga dvojica osumnjičenih za to su vrijeme otišla do stana starijeg brata, pozvonili i ušli kako bi se domogli njegovog novca.



Po ulasku u stan više su ga puta rukama i nogama izudarali po glavi i tijelu, a potom u potrazi za novcem ispremetali stvari po kući. Unutar jednog sata, od ponoći do jedan ujutro, osim što su ga tukli, su ga i vezali uporni u namjeri da pronađu novac u čemu su, na kraju i uspjeli. Za sada se još uvijek radi o neutvrđenoj količini novca, dodala je policija.



Odmah potom, njih su se dvojica vratili u dio kuće gdje ih je čekao treći osumnjičeni koji je sve vrijeme zadržavao 78-godišnjaka, ostavivši 80-godišnjaka u teškom stanju. Tada su sva trojica osumnjičenika pobjegla odnoseći sa sobom neutvrđeni iznos novca dok se mlađi brat uputio da stana starijeg brata kojeg je pronašao bez svijesti na podu, zavezanog i teško povrijeđenog zbog čega je odmah nazvao policiju.



Po dolasku policije, povrijeđeni 80-godišnjak je kolima hitne pomoći prevezen u KB Sestre Milosrdnice, gdje je utvrđeno da je teško povrijeđen. Početkom juna oštećeni je zbog teškog zdravstvenog stanja i potpune ovisnosti o tuđoj njezi i pomoći nakon politraume zadobivene prilikom razbojništva, premješten u drugu bolnicu, gdje je krajem juna preminuo.



Osumnjičeni 53-godišnjak je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je dostavljeno nadležnom županijskom državnom odvjetništvu. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi pronašla drugu dvojicu osumnjičenih, saopćila je u zagrebačka policija.





(Hina)