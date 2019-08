Austrijski dnevnik podsjeća na izjave hrvatske predsjednice o BiH te zaključuje da njeguje politiku blisku ekstremnom nacionalizmu.

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, koja želi reizbor, polaže na islamofobnu kampanju, ocjenjuje bečki dnevnik Der Standard, kako prenosi Tanjug.



"Gdje god može, ne govori o vlastitoj zemlji, već o susjedima. Mnogi hrvatski političari imaju fiks-ideju da se trebaju miješati u stvari Bosne i Hercegovine", dodaje list.



Dnevnik podsjeća da je hrvatska predsjednica prilikom nedavnog susreta s izraelskim kolegom Reuvenom Rivlinom rekla, prema pisanju" The Jerusalem Posta, da je Bosna i Hercegovina nestabilna i da je pod kontrolom militantnog islama.



U Bosni i Hercegovini je ta sporna izjava shvaćena kao napad, a hrvatski član Predsjedništva Željko Komšić rekao je da je Grabar-Kitarović ta koja je nestabilna, a ne Bosna, i izrazio je žaljenje što šefica hrvatske države nastavlja propagandne aktivnosti time što širi brutalne laži, prenio je Der Standard.





Der Standard: Pokušaji diskreditacije BiH i tamošnjih muslimana



List je ukazao da je tim povodom pozvan i hrvatski ambasador u Sarajevo na razgovor, a u međuvremenu je The Jerusalem Post izbrisao spornu rečenicu sa svoje internetske stranice, nakon što je Grabar-Kitarović tvrdila da to nikada nije rekla.



"Međutim, u to nitko ne vjeruje jer je predsjednica poznata po tome da pokušava diskreditirati Bosnu i Hercegovinu i tamošnje muslimane", tvrdi bečki dnevnik.



List prenosi i da je dnevnik Žurnal u ožujku pisao da je hrvatska obavještajna služba SOA pokušala, preko posrednika, sakriti naoružanje u džamije u BiH, kako bi kasnije ta skladišta oružja "razotkrila" i mogla tvrdili da tamo postoji, kako se navodi, militantni islamizam.



Dnevnik podsjeća da je Grabar-Kitarović 2016. tvrdila da je, suprotno istini, susjedna zemlja "leglo terorizma" i da u njoj živi 10.000 radikaliziranih osoba, koje su sigurnosni rizik po regiju.



Tada je rekla i da se na tisuće boraca skupine Islamska država Irak i Levant (ISIL) vratilo, a Ministarstvo unutarnjih poslova BiH negiralo je te navode, ukazujući da ne zna kako je do tih brojki došla.



Bošnjački član Predsedništva Šefik Džaferović optužio je hrvatsku predsjednicu da "širi laži i ksenofobiju" te da Hrvatska vodi "fašističku politiku".





'Politika bliska ekstremnom nacionalizmu'



I šef Židovske zajednice Jakob Finci rekao je da je svima koji žive u Bosni i Hercegovini potpuno jasno da je hrvatska predsjednica pomiješala činjenice i da je govorila o nečemu što apsolutno nije istina, prenosi Tanjug.



Der Standard ističe da su bosanski muslimani, u usporedbi s drugim građanima te države, prozapadniji i sekularniji od ostalih jer je, prema jednom istraživanju iz 2017. godine, njih 29 posto reklo da zemlja pripada zapadu, a 64 posto da smatra utjecaj SAD-a pozitivnim i gotovo isto toliko, njih 65 posto, podržalo članstvo u EU.



Na drugoj strani, podsjeća list, najreligiozniji su Hrvati, od kojih bi čak 51 posto prihvatio sve što ih vjera uči, a kod Bošnjaka je to 45 posto.



"Grabar-Kitarović, koja želi za nekoliko mjeseci da bude reizabrana, njeguje politiku blisku ekstremnom nacionalizmu", zaključio je Der Standard.





