Paljenjem svijeća za Srbe stradale u "Oluji" u Crkvi sv. Marka u Beogradu u ponedjeljak je obilježena godišnjica te akcije, a nekoliko je srbijanskih dužnosnika oštrim porukama uzvratilo na izjave državnog vrha Hrvatske u povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.

"'Oluja' se prema Srbima više nikada neće ponoviti, o tome neka nitko ne sanja. Ako je u Hrvatskoj spremaju za nekog drugog - to je već njihov problem. Srbima nemojte prijetiti", poručio je danas srbijanski ministar obrane Aleksandar Vulin, reagirajući na izjavu hrvatskog kolege Damira Krstičevića da je hrvatska vojska spremna za nove "Oluje".



Vulin je, kako se navodi u priopćenju Ministarstva obrane, rekao da "ne postoji zemlja na svijetu koja se raduje protjerivanju svojih državljana", te da "ne postoji zemlja u Europi koja se još drži fašističke ideologije i prakse kao što to čini Hrvatska".



"Slaviti zločinačku 'Oluju' mogu samo oni kojima je normalno da se polažu vijenci na grobove ustašama i kojima je normalno da se ne poštuje ni Ustavni sud, samo ako je omogućio uporabu ćirilice", rekao je Vulin. "Srbija ne želi ni pedalj Hrvatske, a sve manje je žele i Hrvati koji je masovno napuštaju", naveo je Vulin u izjavi koju prenosi Ministarstvo obrane.



Potpredsjednica vlade Srbije i ministrica prometa, građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je kako "nije sigurna da itko može napredovati i graditi svoju sreću na suzama i stradanju drugog naroda".



Komentirajući obilježavanje obljetnice "Oluje" u Hrvatskoj i izjave hrvatskih dužnosnika, Mihajlović je rekla da je to "za Srbiju tužan dan kojeg se srpski narod sa pravom sjeća i obilježava ga".



Predsjednik Odbora za dijasporu i Srbe u regiji Skupštine Srbije Miodrag Linta drži da je, zbog zločina činjenih na svim stranama, "preduvjet za trajni mir da se uspostave isti standardi za suđenje za ratne zločine", te da se "jednako poštuju sve žrtve i hrvatske, srpske, bošnjačke i albanske".



Tužiteljstvo u Srbiji trebalo bi početi procesuirati brojne zločine nad Srbima i podići optužnice protiv pripadnika hrvatske vojske i policije, rekao je.



"Naša država bi trebala osnovati i memorijalni centar srpskih žrtava devedesetih godina na prostoru bivše Jugoslavije i razvijati kulturu sjećanja na stradale sunarodnjake", citirala je agencija Beta Lintinu poruku, prenosi Hina.



