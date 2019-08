U organizaciji Srpskog narodnog vijeća u nedjelju je u Donjem Lapcu održana komemoracija s koje je poslana poruka da se Hrvatska mora suočiti s prošlošću i preuzeti odgovornosti za ratne zločine tijekom i nakon akcije Oluja te procesuirati odgovorne osobe.

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević rekao je da je ova komemoracija sjećanje na vojno-redarstvenu operaciju Oluju koja je prije 24 godine, kako je rekao, počistila Srbe iz ovih krajeva, a da danas u državnom protokolu nema za njih mjesta u govorima.



"Ja ne posjedujem istinu, ali znam da se događala pljačka, palež i ubojstva, a da se tada o tome nije pisalo. Država pljačku nije spriječila nego prikrivala, lokalne vlasti pisale su papire s kojima se pokrivalo tovarenje i odvoženje imovine“, rekao je Milošević.



Ustvrdio je da se za srpske kuće koje su spaljene nakon Oluje govorilo da su ih palili „zaostali četnici“, prenosi Hina.



"HHO je za Donji Lapac izvijestio da su zapaljene sve kuće osim onih u koje je ušla hrvatska vojska i policija, te su na njima natpisi „HV, ne diraj“. Ali nije se tada pisalo o tome, kao ni o ubijenim starcima, nenaoružanim civilima, a kada se i pisalo jedan je naslov bio „ubijeno pet četnika“, rekao je.



Milošević je pobrojao razna mjesta u kojima je počinjen ratni zločin prema civilima koji nisu otišli u zbijeg i rekao da država do danas nije izrazila suosjećanje, što je „posrtaj civilizacijskih vrijednosti“.



SNV stoga traži „priznanje, poštovanje, suosjećanje sa žrtvama i obiteljima, sa svim žrtvama, pa i suosjećanje sa žrtvama srpske nacionalnosti“.



Nazvavši suosjećanje moralnim pitanjem, Milošević je rekao da priznanjem i suosjećanjem sa srpskim žrtvama traže od društva da rat i mržnja prestanu, da se ne stavlja stigma na dječja pleća, da prestanu predrasude prema djeci druge nacionalnosti.



"Samo tako bismo mogli graditi zajedno bolju Hrvatsku, jer to je naša domovina", dodao je.



Programski direktor Inicijative mladih za ljudska prava Nikola Puharić ustvrdio je da "za oko 600 ubijenih ljudi na različitim mjestima za sada postoji samo jedna pravomoćna i jedna nepravomoćna sudska presuda za ratni zločin", što smatra nepravdom.



Rekao je da je njihovu Peticiju za ispriku žrtvama Oluje potpisalo oko 1200 građana koji su se na neki način u svoje ime željeli ispričati za žrtve zločina.



"Tim potpisom zajedno s nama iz Inicijative mladih potpisnici pozivaju predsjednicu i premijera da i oni upute ispriku žrtvama i obiteljima žrtava, jer u situaciji zanemarivanja ovih slučajeva od strane pravosuđa to bi bio minimum, simbol nekog vida reparacije“, rekao je Puharić.





