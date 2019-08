Na konstataciju predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar - Kitarović da "od 2000. godine pa nadalje, bez obzira na to tko je bio na čelu Vlade, cijelo je vrijeme postojala nebriga za Hrvate u BiH", reagovala je nekadašnja premijerka Hrvatske Jadranka Kosor.

Jadranka Kosor / 24sata.info

Kosor, koja je bila je predsjednica Vlade Hrvatske od 2009. do 2011. godine, ovakvu tvrdnju predsjednice Hrvatske nazvala je ogromnom neistinom.



"Od 2000. godine pa nadalje, bez obzira na to tko je bio na čelu Vlade, cijelo je vrijeme postojala nebriga za Hrvate u BiH", veli KGK. Neistina, ogromna. Usput, to 'postojala nebriga' odnosi se i na vladu u kojoj je ona bila ministrica vanjskih poslova, sokoliću moj!", navela je Kosor.



Grabar - Kitarović je u intervjuu za Jutarnji list kazala da "Hrvati nisu jednakopravan narod i zbog toga su promjene u BiH nužne, a prije svega izmjena Izbornog zakona".





(24sata.info)