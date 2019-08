Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar - Kitarović u intervjuu za Jutarnji list govorila je o Hrvatima u Bosni i Hercegovini i položaju u kojem se bh. Hrvati nalaze.

Kako je navela, od 2000. godine pa nadalje, bez obzira na to ko je bio na čelu Vlade, cijelo vrijeme je postojala nebriga za Hrvate u BiH.



"Hrvati nisu jednakopravan narod i zbog toga su promjene u BiH nužne, a prije svega izmjena Izbornog zakona. Moraju biti svjesni da je Hrvatska najviše pomogla BiH. Prvi smo je priznali, prihvatili 700 tisuća izbjeglica i sad ću vam reći nešto što nikad nisam rekla javno, osim Majkama Srebrenice. U vrijeme najžešćeg rata u BiH moja obitelj ne samo da je prihvaćala izbjeglice iz BiH, nego je sagradila jedan stančić za njih u kojem smo smještali Bošnjake muslimane. Moja obitelj ih je zaposlila i dala im plaću dok ne bi otišli dalje svojim putem. To je bio težački posao, isti onakav kakav je radila moja obitelj. Ali, bili su prihvaćeni kao obitelj. Stoga je zaista uvreda da me neko proglašava ksenofobom", navela je ona.



Poručila je da "političari u BiH rade šta god hoće jer oni ne odgovaraju njoj nego svojim narodima i građanima".



"A tom narodu želim sve najbolje i želim im reći da se u svakoj prigodi borim za BiH za koju želim da bude dio Europske unije. Želim da BiH bude prosperitetna država u kojoj će se odraditi sve reforme. I, naravno, u svemu tome prije svega se borim, ponavljam, za poziciju Hrvata, konstitutivnog naroda u BiH".





