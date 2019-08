Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je spisak Prištine sa 117 država koje su priznale nezavisnost Kosova "potpuno razbijen" i dodao da je cilj Srbije da taj broj padne ispod 97 zemalja, što je manje od polovine članica UN.

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić je naveo da od 117 zemalja za koje Priština tvrdi da su priznale kosovsku nezavisnost, Nigerija, Uganda i Mali to nikada nisu uradile, dok je 14 zemalja povuklo odluku o priznanju.



"Na njihovoj listi su i zemlje koje zvanično kažu da su zamrznule odluku o priznanju, poput Egipta i Perua. Taj spisak Prištine od 117 zemalja je potpuno razbijen, nama je cilj da taj broj padne ispod 97 što je manje od polovine članica UN jer nam je bitno da kod glasanja u međunarodnim organizacijama imaju perspektivu da ne mogu da prođu", kazao je Dačić za TV Pink.



Po njegovim riječima, Priština stalno provocira pokušajima da postane član međunarodnih organizacija poput Interpola, UNESCO ili Svjetske carinske organizacije.



"Mi uspevamo to da spriječimo kada nam procedura dozvoljava, ali je bitno reći da je i glasanje u Interpolu pokazalo da je pitanje Kosova živo i da nije riješeno kao što to govore u Prištini", naveo je Dačić.

Dačić je ocijenio, povodom 24. godišnjice stradanja Srba u hrvatskoj operaciji "Oluja", da će 4. august u Srbiji trajno ostati dan koji će po zlu biti obilježavan.



Dodao je da na godišnjicu te operacije hrvatske vojske i policije "ne treba da izražavamo mržnju prema drugima, nego žaljenje zbog onoga što se desilo našem narodu i da izvučemo pouke za budućnost".



"Kada se podvuče crta u odnosima sa Hrvatima, izgleda paradoksalno da neko optužuje Srbiju za genocid a Srba je danas u Hrvatskoj ostalo oko 180.000, dok ih je po popisu iz 1991. bilo 560.000 i više od 100.000 Jugoslovena a tako su se uglavnom Srbi izjašnjavali. U Sarajevu je živjelo 150.000 Srba i 100.000 Jugoslovena, a danas je Srba u tom gradu manje od 10.000. Nekima ni to nije prepreka da i dalje tvrde da smo mi izvršili genocid", kazao je Dačić.





(BETA)