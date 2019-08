Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadatak Srbije i Srba da nikad ne zaborave hrvatsku vojno-policijsku akciju "Oluja", već da je obilježe na dostojanstven i ozbiljan način.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Naše je da se ne stidimo naših suza, da poštujemo tuđe žrtve, ali, da za razliku od ranije, poštujemo i svoje, srpske žrtve, da ih ne smanjujemo i da o njima govorimo", poručio je Vučić povodom 24 godine od akcije "Oluja", koju Hrvatska slavi kao pobjedu, a ne kao protjerivanje Srba sa vjekovnih ognjišta.



Vučić je rekao da se postavlja pitanje gdje je nestalo 500.000 Srba iz Hrvatske i kako se to dogodilo.



"I da kažete da su ljudi otišli `trbuhom za kruhom`, da ih je tako otišlo 100.000. Gde je nestalo 400.000 ljudi? Kako ćete to da objasnite, kako se to dogodilo? Teško je to objasniti i to je teška rana Srba sa kojom moraju da žive", istakao je Vučić.



Vučić kaže da je uvjeren da će Srba u Hrvatskoj na popisu 2021. godine biti manje od 150.000.



On je poručio da je ponosan na sve one Krajišnike koji su došli u Srbiju i koji su svojom energijom, ljubavlju i radom učinili da bude bolja.



Vučić je pozvao sve građane Srbije, posebno Krajišnike, da sutra dođu kod Manastira Krušedol gdje će biti obilježen Dan sjećanja na stradale u "Oluji" i odaju poštu nastradalim, te tako nauče djecu šta se tamo zaista desilo i da taj užasni zločin nikada ne bude zaboravljen.



"Mi ćemo ga peti put obeležiti kako dolikuje, zajedno sa Republikom Srpskom, i ponosan sam na to", rekao je Vučić i dodao da pogledi Hrvatske i Srbije na prošlost razlikuju.



Komentarišući izjavu predsjednika Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović da bi željela da prisustvuje koncertu Marka Perkovića Tompsona, koji je poznat po ustaškim i antisrpskim pjesmama, na "proslavi `Oluje`" u Splitu, Vučić je konstatovao da je to u Hrvatskoj radostan dan, dok je za Srbe jedan od najtužnijih dana u savremenoj istoriji.



Vučić je napomenuo da Srbija želi najbolje odnose sa Hrvatskom i nastaviće da ih gradi, ali je upitao i kako objasniti činjenicu da je prema popisu 1991. godine u Hrvatskoj bilo 582.000 Srba i 106.000 Jugoslovena, odnosno ukupno oko 650.000 Srba, a da ih je 2011. godine bilo 184.000.





(24sata.info)