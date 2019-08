Predsjednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije Miodrag Linta izjavio je da hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović izjavom da bi željela da ode na koncert ustaškog pjevača Tompsona besramno slavi protjerivanje više od pola miliona Srba iz Hrvatske.

Miodrag Linta / 24sata.info

Linta je ocijenio je da je Kitarovićeva po ko zna koji put ponovila vrhunsku laž da je zločinačka akcija "Oluja" označila dolazak mira i da su hrvatske snage u BiH "tobože slomile srpsku agresiju i spriječile nove Srebrenice".



On je napomenuo da je akcija "Oluja" sinonim za zločin, a da Kitarovićeva dobro zna da je Hrvatska vojska tokom 1995. godine izvršila agresiju na zapadnokrajiške opštine u BiH i da je tokom i poslije zločinačkih akcija "Ljeto 95", "Maestral" i "Južni potez" počinila brojne zločine nad srpskim narodom.



Linta je kao srbomrzačku, ali i očekivanu, ocijenio i izjavu Kitarovićeve da bi željela da ode na koncert ustaškog pjevača Marka Perkovića Tompsona koji će biti održan sutra na splitskoj rivi, saopšteno je iz Saveza Srba iz regiona.



"Ovo je jedna u nizu uvredljivih izjava Kolinde Grabar Kitarović u kojoj iskazuje otvorenu mržnju prema srpskom narodu i besramno slavi protjerivanje više od 500.000 Srba sa područja današnje Hrvatske" ocijenio je Linta.



On je ukazao da je Marko Perković Tompson jedan od glavnih promotera ustaštva i idol većine hrvatskog naroda, posebno mladih, navodeći da je dobro poznato i da on nesmetano svaki svoj koncert počinje ustaškim pozdravom "Za dom spremni".



"Tompson u svojim pjesmama otvoreno veliča zločinačku NDH i žali za njenom propašću. U srbomrzačkoj pjesmi `Bojna Čavoglave` on krajiške Srbe i srpske dobrovoljce naziva, između ostalog, bandom koju će stići ruka pravde i u Srbiji", podsjetio je Linta.



Linta je naveo da su sudovi u Hrvatskoj donijeli sramne presude da Tompson uzvikivanjem ustaškog pozrdrava "Za dom spremni" i izvođenjem svojih pjesama ne podstiče nacionalnu mržnju što, uz mnoge druge činjenice, jasno potvrđuje da su temelj Tuđmanove i Kitarovćeve Hrvatske - NDH i ustaštvo.





(24sata.info)