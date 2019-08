Šta je tačno bio okidač koji je u četvrtak uveče nagnao 36-godišnjeg Igora Nađa da počini najstrašniji zločin u Hrvatskoj u posljednjih 21 godina, nije poznato.

Naime, niko od protagonista zločina nije preživio da bi o samome događaju mogao pričati, dok ostalih direktnih svjedoka nema.



Masakr na Kajzerici preživio je samo dvomjesečni sinčić kojeg je Nađ imao sa svojom žrtvom, djevojkom s kojom je bio u vezi nekoliko godina, Majom Tojagić (35). Ono što je izvjesno jeste da je Nađ u večernjim satima posegnuo za vatrenim oružjem koje je ilegalno posjedovao, te u prostoru kućice u Cimermanovoj u kojoj je Nađ zajedno s porodicom Tojagić živio, pobio šestoro ljudi, među kojima i desetogodišnjeg dječaka, Majinog sina iz ranije veze, ali i Maju Tojagić te njenu čitavu porodicu. Osim Maje i njenog djeteta, ubio je Majinog oca Dragomira Tojagića (61), Majinu majku Filjku Tojagić (63), Majinu mlađu sestru Josipu (29) i njezinog dečka Davora Paušaka (29).



Kako je izgledao masakr



Prema nekim pretpostavkama, Igor Nađ je odmah po dolasku, čim je na dvorištu ugledao Josipu, Maju, njihovu majku Filjku i 10-godišnjeg Pavu, počeo da puca. Prije nego što su smrtno pogođene, uspjele su samo da vrisnu i to su ti vrisci o kojima pričaju stanari Kajzerice koji su svjedočili zločinu. Njihova tijela bila su na travnjaku ispred kuće. Tragova krvi u petak ujutro nije bilo; oprali su ih vatrogasci šmrkovima. Nakon što je hladnokrvno pobio tri žene i dijete, nastavio je svoj krvavi pohod. Josipina momka Davora hici su smrtno pogodili u hodniku. Posljednjeg člana porodice Tojagić, svog nesuđenog tasta, Nađ je usmrtio u kuhinji, piše "Jutarnji list".



U petak ujutro pod prozorom kuhinje trošne prizemnice bila je velika krvava mrlja i krvavi otisci stopala. Sudopera je bila puna neopranog posuđa, a na rubu sudopera dva noža. Sto je bio pomaknut, Dragomir Tojagić možda je pokušavao izbjeći hice, ali nije imao izlaza. Ili je sto pomakut usljed pada njegova tijela. To je nešto što tek trebaju rekonstruisati forenzičari, koji su do ranih jutarnjih sati u petak skupljali tragove.



Najavio pohod?



Prema nekim verzijama događaja, povod je navodno bila Nađova ljubomora, odnosno patološka želja za kontrolom nad svojom godinu dana mlađom djevojkom, ali pravi motiv možda se nikada ne otkrije. Nekoliko Nađovih poznanika koje je Jutarnji list kontaktirao tokom jučerašnjeg dana, kažu da su ga poznavali pod nadimkom Rus. Prema izvorima Slobodne Dalmacije, Nađ je juče u jednom lokalu na Vrbiku prijatelju najavio krvavi pir riječima: “Ovo je posljednji put da me vidiš”.



Hrvatski mediji navode kako je Nađ bio sklon ekscesima te se prije tri godine iz čistog mira fizički obračunao s jednim mladićem.



"Jutarnji list" je juče kontaktirao s nizom osoba koje su poznavali žrtve i ubicu. Kažu da su Maja i Igor ljubavnu vezu započeli prije oko tri godine, a prije samo dva mjeseca rodio im se i sinčić. Živjeli su zajedno u malenoj kući na Kajzerici, gdje se on doselio, a tamo je i prijavio svoju taksi firmu Juri žuri j.d.o.o. s kojom je kao taksista radio za Uber.



Njegovi poznanici u jednom kafiću u širem centru Zagreba juče su u nevjerici komentarisali slučaj.



"Znao je da dođe ovdje, uvijek je bio korektan i platio bi piće svima na šanku, ali nikada nije mnogo govorio o sebi. Kada smo vidjeli da je to on, ostali smo šokirani. Nismo znali ni da vozi taksi, a kamo li da je sposoban učiniti ovakvo nešto. Jedino bi znao govoriti o svojoj prethodnoj vezi. Govorio je da je to bila dobra djevojka. Znali su da se posvađaju, ali za sve je okršaje uvijek krivio sebe", kažu Igorovi znanci.



Jedan od njih prisjetio se kako je ubica uvijek volio da sjedne za šank i plati piće konobaricama.



Bježao ka majčinoj kući



Igor Nađ porijeklom je iz Petrovaca kod Vukovara odakle je prognan tokom rata kao maleni dječak. S porodicom je došao u Zagreb te su jedno vrijeme boravili u Hotelu Internacional, a išao je i u obližnju osnovnu školu u zagrebačkom naselju Vrbik. Njegov rođak koji se vratio u Vukovar nakon rata, kaže kako ga je neugodna vijest zatekla na ljetovanju.



"Nismo se u posljednje vrijeme baš družili, zadnji put vidio sam ga prije oko pola godine. Ne mogu vjerovati što je učinio. Cijeli dan čitam vijesti i ne mogu doći k sebi", rekao je za "Jutarnji list" Igorov rođak, zgrožen monstruoznošću njegovog zločina.



Igor je, pak, posljednjih najmanje nekoliko godina živio u Zagrebu, najprije na području Svete Nedjelje, a potom i na Kajzerici, u trošnoj kućici gdje se dogodilo stravično krvoproliće. Postoji valjan razlog zašto je pomahnitali Igor, nakon što je izrešetao šestoro ljudi, svojom bijelom škodom oktavijom krenuo prema Brezovici. Tu mu, naime, živi majka Marija koja se udala za lokalnog muškarca i s njime dobila novo dijete. Kraj suludog i krvavog Igorovog pohoda dogodio se samo nekoliko stotina metara od njene kuće.



"Nemojte, molim vas. Strašno je to. Pišite što god hoćete, ionako se prava istina nikada neće saznati, a ja nemam snage ni za šta", rekla je ucvijeljena žena brišući suze, dok je ubičin polubrat gorko plakao u dvorištu ispred kuće.



Mještani Brezovice ogorčeni su što je Igor svoj sumanuti čin završio u ovom, inače izuzetno mirnom naselju. Pogotovo ih brine što je usred noći, sulud i naoružan, preskočio ogradu Karitasovog doma za nezbrinutu djecu. Baš na mjestu gdje je preskočio ogradu velika je lokva krvi koja svjedoči o drami što se ovdje prije samo nekoliko sati odvijala. Igor je, u bijegu od policije ostavio auto pored vještačkog jezera, a potom u trku nastavio prema domu, preskočio ogradu i pucao si u sljepoočnicu.



"Cijelog dana djecu se ne usudimo pustiti na igralište. Nikada nam se ovako nešto nije dogodilo", rekao je radnik Karitasovog doma.



"Jutarnji list" je stupio i u kontakt sa Nađevim ocem.



"Moje saučešće svima porodicama koje su pogođene ovom tragedijom. Ja da sam mogao išta spriječiti i da sam išta znao ja bih to spriječio, ali nisam ništa mogao učiniti. Ja živim u Švedskoj. To je sve što mogu reći u ovom trenutku, i još jednom izražavam saučešće", kratko je u telefonskom razgovoru rekao ubičin otac.



Šok među taksistima



Ilija Paušak, otac ubijenog Davora, rekao je kako je te večeri njegov sin, koji je inače radio u "Croatia busu", s djevojkom Josipom bio u Arena centru gdje su kupovali jer je u subotu trebalo da idu na vjenčanje Davorovom prijatelju kojem je Davor bio vjenčani kum.



"Oko 20.30 sati je dovezao Josipu kući. On je nekad kad bi ostali dokasno znao i prespavati kod nje i njezinih, ali bi se javio. Zvao sam na mobilni telefon, ali se nije javljao, a kasnije je i supruga zvala, ali je bio signal isključenog telefona. To je moglo biti oko dva sata", kaže Ilija Paušak, shrvani otac ubijenog Davora.



Porodica Paušak na Kajzericu se doselila prije desetak godina, a dotada su živjeli u Trnskom. Davor je završio Saobraćajni fakultet, u stanu na Podbrežju živio je s roditeljima i sestrom. Maja i Igor su donedavno živjeli zajedno, ali se ona nedavno s tek rođenim sinčićem vratila k roditeljima. Šta je bio razlog nije poznato. Davorov otac kaže kako njegov sin nije puno znao o Igoru, te da koliko je njemu poznato nije bilo nikakvih nasilnih ispada ili svađa.



A stravično ubistvo, s obzirom na to da je počinitelj imao firmu registrovanu za obavljanje taksi prevoza, odjeknulo je i u krugovima zagrebačkih uberovaca. Negdje oko ponoći u internu WhatsApp grupu došla je informacija da je neko u Zagrebu ubio šestoro ljudi.



"Ekipa, pazite koga vozite!", napisao je jedan uberovac.



Kada se saznalo da je riječ o kolegi, uberovci su bili zgroženi.



"Kakva budala. Tražio je od mene da mu objasnim sve o Uberu", bio je u šoku jedan taksista, a drugi su razmjenjivali i mnogo gore opaske.





(24sata.info)