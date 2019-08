Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je čitajući povjerljive dokumente Bezbjednosno-informativne agencije u direktnom televizijskom prijenosu počinio krivično djelo, prekršio Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima i nanio nepopravljivu štetu Republici Srbiji, kazao je jučer bivši predsjednik Srbije i predsjednik Socijaldemokratske stranke (SDS) Boris Tadić.

Boris Tadić / 24sata.info

Tadić je konferenciju za medije sazvao kao odgovor na gostovanje Aleksandra Vučića na televiziji Pink na kojem je aktuelni predsjednik kao dokaz da je prisluškivan iznio dokumenta BIA sa oznakom „Državna tajna“. Prema Tadićevim navodima, Vučić je gostovanjem uspio da dokaže upravo suprotno.



– U pokušaju da sebe prikaže kao žrtvu, on je potvrdio svaku moju riječ. Vučić nijednog dana za vrijeme mog mandata nije bio pod mjerama, a prisluškivan je isključivo kada je razgovarao sa osobama koje su nadzirane u zakonitoj proceduri, kazao je Tadić.



Osvrćući se na Vučićevu tvrdnju da je nakon ubistva premijera Zorana Đinđića nezakonito prisluškivan Tadić je istakao da bi tako postupila svaka odgovorna država.



– Kako da se ne prisluškuje osoba koja se smijala i aplaudirala čovjeku koji je par nedjelja prije ubistva premijera tvrdio „da je i Tita pred smrt boljela noga“. A što se tiče ocjene da je to rađeno mimo zakona, najbolji student prava bi morao da zna da je u tom periodu na snazi bilo vanredno stanje, istakao je Tadić.



Poseban akcenat bivši predsjednik Srbije stavio je na činjenicu da je Vučić, čitajući dokumenta obavještajne službe, javno izgovorio ime Žorža Urioa.



– Radi se o zvaničnom predstavniku francuske obavještajne službe pri Ambasadi Francuske. Svaka zemlja u sklopu svoje diplomatske delegacije ima predstavnike obavještajnih službi, prvenstveno radi bezbjednosne saradnje između dvije zemlje. Otkrivajući njegovo ime, Vučić je prekršio sve diplomatske protokole. Srbija je danas osramoćena i nepouzdana zemlja, naveo je Tadić, dodajući da će predsjednikovi potezi imati posljedice po bezbjednosnu situaciju u zemlji.



Pored diplomatskog i bezbjednosnog, Vučićeva odluka da javno čita povjerljive dokumente, prema Tadićevim riječima, trebalo bi da ima i pravne posljedice. Tužilaštvo bi, naveo je on, moralo da reaguje pošto je predsjednik Vučić, objavljujući povjerljiva dokumenta, prekršio zakon. On je ostavio mogućnost da je Vučić skinuo oznaku povjerljivosti sa tih dokumenta, na šta ima zakonsko pravo, ali i istakao da bi to bilo „još gore“.



– Oznaka povjerljivosti može da se skine u slučaju da se time štite državni interesi. Kakve državne interese je on štitio objavljujući te dokumente? On je štitio lični interes, kazao je Tadić.



Vesić i tribina



Upitan o razlozima zbog kojih je aktuelni zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić bio na mjerama, Boris Tadić je istakao da ne zna taj podatak, pošto za vrijeme predsjedničkog mandata nikada nije imao uvid u to ko je prisluškivan.



„To nije posao predsjednika, već ovlašćenih lica. Ne znam zašto je Vesić prisluškivan, ali ako bih morao da pogađam, rekao bih da je to bilo zbog njegovih veza sa navijačima Crvene zvezde“, kazao je Tadić.





(24sata.info)