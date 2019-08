Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije objavio je najnovije podatke o kakvoći mora.

Foto: Dalmacija danas

Na pet mjernih točaka more je nezadovoljavajuće kakvoće i sve su na području Kaštela! Konkretno, radi se o plažama Gojača u Kaštel Sućurcu, Đardin u Kaštel Starome, Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću, Baletna škola u Kaštel Kambelovcu i Kamp u Kaštel Gomilici, piše Dalmacijadanas.hr.



Kako je navedeno na stranicama IZOR-a, mjerenje je obavljeno u ponedjeljak, 29. srpnja. U izvješću stoji da na dan mjerenja nije bilo vjetra ni oborina, ali dan prije u Kaštelima je pala vrlo obilna kiša.



"U šestom ciklusu ispitivanja mora na području Kaštela, koje je obavljeno, 29. srpnja, uzorkovano je more. Mikrobiološkom analizom tih uzoraka utvrđeno je prekoračenje graničnih vrijednosti pokazatelja, koje su propisane Uredbom o kakvoći mora za kupanje. Prekoračene su granične vrijednosti za mirkobiološki pokazatelj Escherichia coli na pet kaštelanskih lokacija. Privremeni rezultati analize koji se odnose na navedeni parametar su unešeni u bazu podataka i dostupni su javnosti putem aplikacije za unos, obradu i valorizaciju podataka za izvješćivanje i informiranje javnosti. Dakle, podaci su dostupni javnosti u realnom vremenu", rekla je dr. sc. Tatjana Puljak iz Službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije za za Dalmacijadanas.hr.



"Kompletna mikrobiološka analiza je završena i rezultati su objavljeni i dostupni. Potvrđeno su preliminarni rezultati. Sukladno propisanom, pristupili smo dodatnom uzorkovanju na navedenim lokacijama. Taj uzorak je već u obradi u laboratoriju. Svi podaci će po završenim analizama biti unešeni i dostupni javnosti. Do prestanka onečišćenja, uzorkovanja i analize će se obavljati svakodnevno", pojasnila je dr. sc. Tatjana Puljak.



"Ovo tek znači da je u nekom trenutku došlo do prekoračenja graničnih vrijednosti. To može biti slučajno, razlog ne utvrđujemo mi. Zabrana kupanja bi se postavila kada bi se ispunili uvjeti Uredbe, a do prestanka onečišćenja će se svakodnevno obavljati uzorkovanje mora i analiza uzetih uzoraka. Prvi korak je svakodnevno praćenje stanja na ovim lokacijama. Inspekcijske službe su nadležne za utvrđivanje uzroka koji su doveli do izmjerenih prekoračenja graničnih vrijednosti", navela je dr. Puljak.





(24sata.info)