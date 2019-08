Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković poručio je kako su reakcije iz BiH na medijski netačno prenesene izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović bile ishitrene te pozvao na dijalog, dodavši kako Pelješki most nije otvoreno pitanje između dvije zemlje, javlja Anadolu Agency (AA).

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković tokom današnje sjednice Vlade, uoči glasanja o raspodjeli sredstava za finansiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu osvrnuo se na kontekst u kojem je došlo do brojnih reakcija u susjednoj BiH na navodne izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović izrečene u Izraelu te prenesene od tamošnjeg medija.



Plenković je istaknuo kako se rezultati potpore koje Vlada RH pruža hrvatskom narodu BiH vide u brojnim mjestima te poručio kako je hrvatska politika općenito prema BiH usmjerena ka razvijanju dobrosusjedskih odnosa i partnerske saradnje.



- Meni je kao predsjedniku Vlade žao da su se krivo interpretirane i prenesene vijesti tokom posjete predsjednice Republike Izraelu, u jednom izraelskom mediju, doživjele bez provjeravanja kao činjenice. Vidjeli ste taj vrlo neugodan primjer. Pa onda, moram priznati, i apsolutno pretjerane reakcije koje su došle iz BiH - rekao je hrvatski premijer.



Poslao je poruku svim dužnosnicima u BiH da su Hrvatska i BiH dvije zemlje koje su vezane jedna na drugu, koje su prijateljske zemlje, koje se međusobno poštuju.



- S punim uvjerenjem mogu reći da većeg zagovornika, prijatelja, saveznika od Republike Hrvatske u bilo kojoj međunarodnoj instituciji, a posebno u evropskim institucijama, BiH nema - rekao je Plenković.



Poručio je kako je važno da “budemo pažljivi u međusobnoj komunikaciji, da se uvažavamo, da rješavamo otvorena pitanja”.



- Pelješki most nije otvoreno pitanje. Pelješki most je legitiman interes i strateški projekt Republike Hrvatske za povezivanje južnog dijela Dubrovačko – neretvanske županije čija će realizacija u konačnici pomoći i ljudima u BiH koji žive na području Neuma - poručio je hrvatski premijer.



Sve su to, istakao je, teme koje se mogu rješavati dijalogom.



- Ono što mi želimo je da Hrvati budu ravnopravan, konstitutivan narod u BiH, da su adekvatno zastupljeni u svim predstavničkim institucijama i tijelima vlasti na legitiman način. To je jedina poruka koja je bitna i relevantna - dodao je Plenković.



- BiH je naša susjedna i bliska zemlja i zato mi je žao da su ovako žestoke reakcije krenule bez provjere onoga što je stvarno bio sadržaj - kazao je premijer Hrvatske.



Plenković je dodao kako ga je o sadržaju predsjedničinih razgovora u Izraelu osobno izvijestio hrvatski ministar gospodarstva Darko Horvat, koji je bio dio službene delegacije predsjednice Republike Hrvatske, te ustvrdio kao sadržaj razgovora nije bio dio onoga što je preneseno.



- Stoga je važno da držimo jasnu i čvrstu poziciju kao Republike Hrvatska i kao Vlada i u ovom konkretnom slučaju podržimo predsjednicu Republike - zaključio je Plenković.





