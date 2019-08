Ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić saopćio je da je za osam mjeseci, koliko su prištinske takse na robu iz središnje Srbije na snazi, na Kosovo plasirano za 260 miliona eura manje robe nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

Foto: 24sata.info

"To su direktni finansijski gubici, ali će dugoročna šteta biti još veća, jer će naši privrednici možda trajno izgubiti to tržište", kazao je Ljajić za Novosti.



List navodi kako su to druge zemlje već iskoristile, odnosno svoj izvoz su na Kosovo povećale Grčka, Mađarska, Slovenija, Bugarska, Hrvatska, Sjeverna Makedonija.



Takse od 100 posto na srpske proizvode uvedene su 21. novembra prošle godine.





(FENA)