Srbija će sa dolaskom Toyo Tires postati najmoćniji proizvođač guma u svijetu, izjavio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da ta japanska kompanija planira i dodatne investicije.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Vučić je rekao da se cijela Inđija raduje toj investiciji japanskog giganta, koji će samo u prvoj fazi uložiti 400 miliona eura i zaposliti 523 ljudi.



Istakao je da Toyo Tires planira još dve faze ulaganja, ali da ne može o tome da govori, pošto je to na kompaniji da saopšti.



"To su premijum gume koje svi koriste u svetu. Imamo u Srbiji već velike proizvođače guma kao što su Michelin i Linglong, tako da ćemo postati najmoćniij prozvođač guma u svetu", rekao je Vučić za Pink televiziju.



Toyo će u Inđiji otvoriti prvu fabriku u Evropi, napomenuo je predsjendik Srbije i istakao da je veoma srećan zbog te investicije pošto je sa japanskim investitorom razgovrao tri godine, kao i da su oni dolazili 29 puta Inđiju.



Ta opština će zbog toga imati više prihoda za puteve, kanalizaciju i druge infrastrkturne projekte.



Takođe, predsjednik navodi da će u Toyo Tires plate biti za oko 60 odsto više nego prosječne u Srbiji.



"To će biti inzvenredna stvar za ceo Srem i stanivništvo okolnih mesta, Novi Sad i Beograd", rekao je Vučić dodajući da će raditi u toj kompaniji i inženjeri i visokokvalifikovana radna snaga.



Kaže da Japanci uvek više ulože i zaposle ljudi nego što u početku najave, što potvrđuje i slučaj Yazaki u Šapcu koji je sada stigao do 2.700 zaposlenih, a planira da da ukupno ima 3.500 radnika.



Vučić dodaje da i pored toga takve dobre vijesti traju samo jedan dan, kao i kada se napravi autoput koji se gradio godinama, dok kada se pojavio neko oštećenje na asfaltu to traje danima.



Vučić kaže da pojedini mediji omalovažavaju dobre vijesti i pridaju pažnu nekim marginalnim.



Dodaje da čeka potvrdu za dolazak još jedne njemačke kompanije u Pančevu i da samo može da kaže da je to velika kompanija iz Bavarske i da je riječ o velikoj investiciji.





(24sata.info)