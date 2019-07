Bošnjačko nacionalno vijeće najoštrije je osudilo izjave predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović u kojima navodi kako je Bosna i Hercegovina nestabilna zemlja u kojoj postoji militantni islam.

Kolinda Grabar-Kitarović / 24sata.info

"Jasno nam je da je Grabar-Kitarović u predizbornoj kampanji te da se pokušava izboriti za glasove na desnici, međutim, to ne treba biti nauštrb bilateralnih odnosa sa susjednim državama i uz pomoć izmišljanja vanjskih neprijatelja", smatraju u Vijeću.



Napominju kako je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata, neovisna i slobodna država te ističu kako je nejasna formulacija "militantni islam", jer definicija islama ne poznaje takvu vrst etiketiranja.



"Islam je samo jedan, a postoje jedino različite interpretacije islama, često pogrešne i pune najgorih vrsta predrasuda, baš kakve su i one od Grabar-Kitarović", ističu u priopćenju iz Vijeća te dodaju kako je "huškačka retorika kakvu koristi hrvatska predsjednica korištena početkom devedesetih godina prošlog stoljeća ali i u postratnom periodu".



"Svrha je očito ista i vidimo je u potkopavanju pozicije Bošnjaka i narušavanju suvereniteta Bosne i Hercegovine. Ciljevi su to od kojih nikada nije odustao militantni dio hrvatske politike", navodi se u priopćenju Vijeća.



Bošnjačko nacionalno vijeće smatra kako su takve izjave štetne i za Hrvatsku, jer one impliciraju, kada bi bile istinite, da je Jadran pun "militantnih islamista" i "terorista" koji se trenutno nalaze na ljetovanju.



"Narušavanje suvereniteta BiH od strane Grabar-Kitarović sada je već dobilo krajnje zabrinjavajuće obrise i kontinuitet jer joj ovo nije prva izjava ovakve vrste, a po svemu sudeći niti posljednja. Gospođi Grabar-Kitarović želimo lijepu političku mirovinu od sljedeće godine, a Bošnjake Hrvatske pozivamo da toj mirovini svi zajedno doprinesemo na izborima", poručili su iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća.





(FENA)