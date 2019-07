Kolindina izjava iz Izraela, koju je objavio Jerusalem Post, podigla je puno prašine u javnosti.

Grabar-Kitarović, koja boravi u posjetu Izraelu, rekla je da je BiH "vrlo nestabilna i da su je u određenom pogledu preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama", piše The Jerusalem Post prenoseći detalje zatvorenog sastanka hrvatske predsjednice i izraelskog kolege Reuvena Rivlina.



"Zemlja je pod kontrolom militantnog islama koji je dominantan u određivanju stavova", dodala je Grabar-Kitarović, prenosi list na svojim internetskim stranicama ne navodeći izvore.



To je komentirao Ivica Puljak iz stranke Pametno. On kaže kako se boji svaki put kad predsjednica ode izvan zemlje. Boji se, kaže, da će nas osramotiti.



"Svaki put kad naša predsjednica ode van zemlje ja umirem od straha čime će nas ocaj put osramotiti. Nije da je u Hrvatskoj puno bolja, ali je šteta ipak manja. Ne znam što da radimo? Ne možemo joj zabraniti da ide vani. Ili da ipak napravimo iznimku ... ili još bolje referendum o ustavnoj redefiniciji uloge predsjednika: da nas zastupa samonu granicama zemlje. Ili božemiprosti da ukinemo tu ulogu u ovoj komediji?", napisao je Ivica Puljak.





