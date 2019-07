Grad Dubrovnik je potvrdio da je video snimak, objavljen juče na portalu Index.hr, zaista prikazuje izlivanje fekalija u tamošnjoj uvali Sumartin.

Snimio ga je u nedjelju, nakon obilne kiše, jedan aktivista i u njemu se vidi kako kroz nekakav ispust u more otiče nečista voda.



Hrvatskom portalu su iz Upravnog odeljenja za poslove dubrovačkog gradonačelnika poslali mejl u kome su potvrdili da se radi o fekalijama.



Radi se o fekalnom kolektoru koji prolazi Šetnicom Nika i Meda Pucića i na kojeg gravitiraju sve otpadne fekalne vode podrucja Babinog Kuka, navodi se iz Kancelarije prvog čovjeka Dubrovnika.



Gradsko komunalno preduzeće Vodovod Dubrovnik d.o.o. sprovodi istražne aktivnosti snimajući kanale na podrucju Babinog Kuka kako bi utvrdili ko se sa kanalizacionim vodama spojio na fekalni kolektor te na taj način uzrokuje prelivanje navedenog fekalnog kolektora jer isti nije predviđen za prihvat kanalizacionih voda, stoji u mejlu.



Nakon što se utvrdi to mjesto i isključi kanalizaciona voda iz fekalnog kolektora, otkloniće se problem prelivanja otpadnih voda iz kolektora u slučajevima kiša većeg intenziteta, kao što je to bio slučaj 28. jula, poručili su iz Kancelarije i tako potvrdili ono što je juče objavio Index.





