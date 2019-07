Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u utorak je nakon sastanka s izrelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u Jeruzalemu izrazila namjeru da odnose Hrvatske i Izraela s prijateljskih podigne na razinu strateškog partnerstva.

Foto: AFP

"Moj glavni interes je podići razinu naših odnosa s prijateljskih na odnose strateškog partnerstva", izjavila je hrvatska predsjednica nakon razgovora s Netanyahuom u četiri oka.



Dvije zemlje dijele zajedničke interese u sigurnosti, obrani i gospodarstvu, istaknula je.



U kontekstu zajedničkih sigurnosnih prijetnji, ocijenila je da je važno da se dvije zemlje zajedno brinu o Europi i Mediteranu te da je suradnja i zajednička borba protiv izazova poput terorizma i širenja oružja za masovno uništenje najvažnija za sigurnost naših naroda.



Reagirajući na činjenicu da i u Europi antisemitizam ponovo raste, poručila je da će Izrael "u prvoj polovici 2020. ne samo imati prijatelja za kormilom Europske unije" već će Hrvatska raditi na njegovanju sjećanja na holokaust i borbi protiv antisemitizma. Pritom je najavila izložbu u New Yorku o hrvatskim pravednicima među narodima, ali i druge aktivnosti, poput seminara u Hrvatskoj, Srbiji i regiji, ali i u Europskoj uniji.



"Zadnje, ali i ne manje važno, vjerujem da moramo pažnju Europe i SAD-a usmjeriti na stanje u našim regijama", kazala je Kitarović.



Podsjetila je da problemi prerastu u sporove i to nažalost vrlo brzo.



"Možemo učiniti mnogo dobroga, ali i potonuti u kaos. I stoga moramo nadzirati sve što se dešava oko nas i, što se Hrvatske tiče, pomoći susjednim zemljama - BiH i Makedoniji - da dođu u okrilje Europske unije", istaknula je Grabar-Kitarović.



Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je nakon izraza sućuti za poginulog vojnika u Afganistanu kazao da je taj događaj primjer zajedničkih izazova s kojima se suočavamo.



"Kako će Hrvatska predsjedati Vijećem EU-a, mislim da je to prilika da prenesete tu poruku svim narodima Europe. (...) i ako želi "svijetlu budućnost", za Europu je ta poruka posebice važna", kazao je Netanyahu.



Vrlo jasno je upozorio na opasnost "radikalnog islama koji želi čovječanstvo vratiti u najmračnija vremena". "Namjeravao sam reći Srednji vijek, ali on je napredan", rekao je Netanyahu.



Prema njegovim riječima, "radikalni islam ne utjelovljuje se samo u ISIS-u, već prije svega u Iranu koja je jedna moćna i zlonamjerna sila".



"Biti ću vrlo jasan: Izrael je na prvoj crti bojišnice protiv radikalnog islama. Da Izrael nije ovdje, Bliski istok bi pao u ruke radikalnog islama. Braneći sebe, branimo cijeli Bliski istok, a braneći Bliski istok branimo Europu", bio je jasan Netanyahu.



Zahvalio je hrvatskoj predsjednici na trećem posjetu Izraelu i izrazio nadu i u četvrti boravak u "Erez Israelu."



"Mislim da je to pokazatelj prijateljstva između dvije zemlje i da odražava vaše stajalište prema Izraelu", dodao je premijer.



Ocijenio je da bi Hrvatska i Izrael više trebali raditi na trgovinskoj razmjeni koja je niska te izrazio nadu da će današnji posjet biti poticaj za jači zamah u gospodarskim odnosima.





(Hina)