Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj ocijenio je da su izbori najbolje rješenje za Kosovo i da je jedini razlog zbog čega i dalje prisustvuje sastancima Vlade i održava konferencije to što neće da dozvoli da dođe do institucionalnog vakuuma.

Ramuš Haradinaj / 24sata.info

On smatra, prenosi RTK 2, da za Kosovo nije dobro da gubi vrijeme kada je riječ o raspisivanju novih izbora, jer za ovu odluku, prema njegovim riječima, postoji volja svih stranaka.



"Uputio sam dopise predsjedniku, predsjedniku skupštine i predsjednicima svih stranaka i tu postoji jedna klauzula koja se odnosi na otpočinjanje postupaka i održavanje izbora. Građanima moramo dati mogućnost da iskoriste svoje pravo i izglasaju naredni saziv parlamenta", rekao je Haradinaj pošto je Ustavnom sudu predao zahtjev za tumačenje odluke o ostavci.



On je odbacio mogućnost formiranja prelazne vlade koju bi činili eksperti, jer, kako kaže, građani treba da donesu odluku o svojim predstavnicima.



"Veoma je bitno dati mogućnost građanima da oni odluče o tome ko će formirati sljedeću vladu i ko će biti njihovi predstavnici u parlamentu. Bilo bi dobro da i Srbi iskoriste ovu priliku i da glasaju za one koji će ih najbolje predstavljati na Kosovu", rekao je Haradinaj.



Na pitanje kako komentariše pojedine navode da njegova ostavka predstavlja političku kalkulaciju Haradinaj odgovara: "Ne znam kakve su to političke kalkulacije kada udaraš na sebe. Neka i oni tako urade pa ćemo razumjeti šta te političke kalkulacije mogu da znače".



Prema njegovim riječima tu kvalifikaciju prvi je pomenuo predsjednik Srbije Aleksandar Vućić"koji je znao da se Kosovo osnažilo".



"On je prvi rekao da je moja ostavka politički trik i kalkulisanje, taj isti čovjek koji nije riješio pitanje braće Bitići, cijeli dan je radio i sprovodio kampanju protiv mene. To može biti politička kalkulacija, ali ne zarad unutrašnjih snaga, već zbog Kosova, nisam smio da oslabim državu Kosovo", rekao je Haradinaj.



Haradinaj je podnio ostavku na mjesto premijera 19. jula, zbog, kako je naveo, poziva na saslušanje iz Specijalnog suda za navodne zločine pripadnika bivše OVK-a.





(24sata.info)