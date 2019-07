BBC je na svojoj naslovnici jutros objavio videoreportažu pod naslovom "Pretučeni i opljačkani - Kako hrvatska policija čuva svoje granice".

BBC-eva reportaža počinje snimkom prijelaza Maljevac na hrvatsko-bosanskoj granici, koju pokušavaju prijeći tisuće migranata. Ali, napominje BBC, mnoge uhite i ilegalno protjeraju nazad u Bosnu. Postoje navodi da hrvatska policija nasilno napada migrante i u reportaži BBC-a prikazani su migranti koji pokazuju modrice i ožiljke na tijelu i govore: "Hrvatska. Policija."

17-godišnji Mustafa iz Egipta kaže da su i njega tukli. "Tukli su me i tukli. Ja sam im rekao: Što radite? Ja sam maloljetan, nemojte me tući. Onda su me tukli još više."

Suhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, bosanskog grada blizu hrvatske granice, vidio je kako hrvatska policija izvodi "pushback" u šumi na teritoriju Bosne. BBC-evom reporteru ispričao je da je rekao hrvatskim policajcima da je nezakonito to što rade, a o ni su mu rekli da im je naređeno da to rade i da su oni samo obični policajci i nije na njima da o tome raspravljaju.

Ilegalna praksa

Prošle zime aktivisti su postavili kamere na neke puteve i uspjeli su snimiti nekoliko "pushbackova" u samo nekoliko dana. Na jednoj snimci vidi se hrvatski policajac s pištoljem u ruci kako vodi migrante, žene i djecu, izvan EU.

BBC je razgovarao s jednim hrvatskim policajcem koji je kazao da je napravio tri 'pushbacka'. "Dobio sam naredbe od svog nadređenog, a on od svog. To ide sve do vrha. Kasnije smo shvatili da je to krivo. Rečeno nam je da ih moramo uhvatiti prije nego što dođu do skupina za zaštitu ljudskih prava ili bilo kojeg mjesta gdje bi mogli tražiti azil", ispričao je taj policajac pod zaštitom anonimnosti.

Neki migranti također tvrde da su im hrvatski policajci ukrali sav njihov novac i uništili mobitele. Petsto eura i sat, četiristo eura, tristo eura, dvjesto eura... Pred kamerom nabrajaju izbjeglice, jedan za drugim, što su im sve oteli hrvatski čuvari reda i zakona.

Predsjednica: Migranti se sami ozlijedili

Hrvatska poriče ta nezakonita vraćanja, usprkos snimljenim prizorima kako policijski kombiji dovode ljude i na silu ih tjeraju da se vrate u Bosnu. Ti "pushback-ovi" su ilegalni. Prema važećem europskom zakonu, svaki tražitelj azila mora dobiti priliku da ga se dostojno sasluša.

Hrvatska vlada odbila je odgovoriti na pitanja BBC-a, ali hrvatska predsjednica posjetila je to područje. Ona je okrivila same migrante za njihove ozlijede. "Ovo je taj teren. Dakle, kad se netko provlači kroz ovaj teren, onda je normalno da ima i ogrebotine, da ima masnice i tjelesne ozlijede. Dakle, razmišljajte o tome kad čujete svakojake priče da su naši policajci brutalni. Nisu, apsolutno vam jamčim za to, oni koriste silu, odnosno onu razinu sile koja je propisana hrvatskim i europskim zakonima", kazala je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

Otprilike je 20.000 migranata došlo ovim putem prošle godine. Oko 5.000 ih je još uvijeku Bosni i pokušavaju ući u EU.

