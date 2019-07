Stopa nezaposlenosti u Srbiji je 12,1 posto a koncem jula na popisu Nacionalne službe za zapošljavanje (NZS) bilo je je 527.000 nezaposlenih osoba.

Foto: Arhiv

Direktor NZS-a Zoran Martinović rekao je za Radio-televiziju Srbije (RTS) da je stopa nezaposlenosti u odnosu na isto razdoblje 2018. godine za 2,7 posto manja, navodeći da se do posla najlakše dolazi u Beogradu i Vojvodini, a najteže je na jugoistoku Srbije.



Martinović je istaknuo kako se pozitivan tren na tržištu rada vidi od 2014. godine, uz ocjenu da je “slika na terenu zadovoljavajuća“, a osim sezonskih radnika, najlakše se zapošljavaju oni koji su spremni raditi na najjednostavnijim poslovima, prenosi Hina.



Velika je potražnja i za obrazovnim profilima za koje su potrebne određene vještine - u građevinarstvu, zanatskim poslovima, ugostiteljstvu, turizmu, IT sektoru i industriji telekomunikacija, a traže se liječnici sa specijalizacijama, pravnici, inženjeri, farmaceuti.



Do posla najteže dolaze stariji od 50 godina, koji su na burzu rada pretežito dospjeli u tranzicijskom razdoblju privatizacije, zbog otkaza kao tehnološki viškovi, zbog preustroja tvrtki i poduzeća nakon vlasničke promjene ili zbog nedostatnih kvalifikacija za nova radna mjesta.



Za nezaposlene te dobi NZS priprema programe samozapošljavanja ili tečajeve koji omogućuju lakše zapošljavanje.



Srbija, po službenoj statistici, ima 6,98 miliona stanovnika, a ti su podaci saopćeni u povodu Svjetskog dana stanovništva 11. jula ove godine.



Prema podacima Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESC), Srbiju je od 2000. godine napustilo oko 650.000 ljudi, najviše mladih u dobi od 15 i 24 godine.





(FENA)