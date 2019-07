Srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić priopćio je u subotu da je dosad 14 zemalja promijenilo svoje stajalište i povuklo ili redefiniralo odluku o priznanju neovisnosti Kosova te da je posljednja u tom nizu Srednjoafrička Republika pripisujući to svom lobiranju za povlačenje priznanja.

Dačić je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da je u petak navečer dobio diplomatsku notu iz Srednjoafričke Republike u kojoj se navodi da ta zemlja ne priznaje neovisno Kosovo.



Po njegovim riječima, Centralnoafrička Republika na popisu je država koje su, po tvrdnjama Prištine, priznale Kosovo.



"Dobili smo službenu notu s potpisom ministrice koja kaže da su oni poslije mog zahtjeva napravili istragu postoji li ili ne postoji ta odluka. Ne postoji nikakvo pismo kojim je Centralnoafrička Republika zauzela stav (o priznanju Kosova)", rekao je Dačić, prenosi Hina.



Slično su do sada učinili i Republika Palau, Madagaskar, Solomonska ostrva, Lesoto, Surinam, Granada, Unija Komora, Burundi, Dominika, Sao Tome i Principe, Liberija, Gvineja Bisao te Papua Nova Gvineja.



Dačić je ustvrdio kako manje od 100 država priznaje Kosovo, a njegov je cilj da taj broj padne na 96, što je polovica ukupnog broja država članica UN.



"Kada taj broj bude pao na 96 i manje, mogu smatrati da sam završio ono što sam obećao", rekao je Dačić.



On je podsjetio da su 2015. godine, kada se glasovalo za prijem Kosova u UNESCO „92 ili 93 zemlje glasovale za prijem Kosova“, dok je prošle godine, broj država koje su glasovale za prijem Kosova u Interpol pao na 73.



"Ono što je sigurno je da ne mogu postati članicom nijedne međunarodne organizacije u kojoj se glasuje kao u UN-u", ustvrdio je Dačić.



Kosovo je proglasilo neovisnost 17. veljače 2008. Deklaracijom koju je usvojila Skupština Kosova, a prvog dana priznala ga je Kostarika, dan kasnije SAD, Turska, Afganistan, Albanija, Velika Britanija i Francuska. Do danas je neovisnost Kosova priznalo više od 100 članica UN i 23 zemlje članice EU.



Kosovo priznaje i 25 od 29 članica NATO, te 36 of 57 članica Organizacije islamske kooperacije (OIC).





