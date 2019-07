Silovit neverin iznenadio je noćas cijelu Istru i Kvarner, pala je obilna kiša, zabilježeni su olujni naleti vjetra i više od osam hiljada munja u samo dva sata, navode iz istarskog meteo portala Istramet.

"Približavanje olujnih sustava iz Italije potaknuo je razvoj novih grmljavinskih sustava na moru sjevernog Jadrana, a zatim i formiranje kompaktne olujne linije. Grmljavinska linija sporo se približavala obali, tako da su nautičari imali nekoliko sati da se sklone na sigurno", naveli su iz Istrameta.







Zapuhao je prolazno jak vjetar, mjestimice s olujnim udarima, uglavnom jugozapadnjak a meteorološke postaje na pulskom području zabilježile su najjače udare vjetra, 86 kilometara na sat.



Mjestimice je pala i obilna kiša pa je tako u Umagu i Novigradu palo čak 32 milimetara, porečke postaje zabilježile su do 15 mm, isto koliko i one na Motovunštini. U središtu Pule palo je 13 mm dok su se temperature zraka snizile za oko pet stupnjeva.



Po riječima zapovjednika pulske javne vatrogasne postrojbe Klaudija Karlovića zbog uklanjanja stabala koja su pala na prometnice vatrogasci su intervenirali u šest navrata, no većih problema nije bilo.



Sve je to, kako se doznaje u Istrametu samo uvod u promjenu vremena koja stiže u subotu, a koja će vrhunac imati sredinom nedjelje kada su izgledne lokalno obilne količine kiše, jaki neverini i obilje grmljavinske aktivnosti, prenosi Hina.





