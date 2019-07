Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izjavio je danas da, kada je riječ o postavljanju dvoježičnih tabli u Vukovaru, očekuje od svih, uključujući premijera i predsjednicu Hrvatske, da se više angažuju protiv produbljivanja podjela, netolerancije i nesprovođenja zakona.

Milorad Pupovac / 24sata.info

"Mislim da je pogrešno razmišljati da je to stvar vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave i Grada Vukovara. To je stvar društva i hrvatske države, kao i politike uopšte. Bilo je od početka nepošteno cijelu stvar svaliti na Vukovar i tamošnje okolnosti", rekao je Pupovac, odgovarajući na pitanje da li misli da će Penava i Vukovar poštivati odluku Ustavnog suda da se u tom gradu postave dvojezične table.



On je dodao da Vukovaru u tom problemu treba pomoći kao što je to urađeno 1996. s mirnom reintegracijom, politikom obnove i povjerenja, prenose NN.



Pupovac je naglasio da je jučerašnja sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za cilj imala da pokaže da ni gradonačelnik ni odbornici u Vukovaru nisu sami, a da je u tom pravcu išla i odluka Ustavnog suda, koji je odredio da prava srpske nacionalne manjine u tom gradu moraju da se unaprijede.



(24sata.info)