Ministar zdravstva Hrvatske Milan Kujundžić osvrnuo se u srijedu na problem uporabe ampula dušičnog oksida, tzv. plina smijavca, kojega mladi zloupotrebljavaju kao zamjenu za opijate, rekavši da Ministarstvo zdravstva zabranjuje uporabu koja nije u skladu s primarnom namjenom, a za to su predviđene i novčane kazne.

Arhiv / 24sata.info

Ampule koje mladi, ponajviše na Zrću, koriste kao zamjenu za opijate, a u Hrvatskoj se mogu kupiti legalno, koriste se u medicini kao anestetik i ugostiteljstvu kao potisni plin za šlag.



Mediji su izvijestili da je ministarstvo donijelo naredbu, koja ostaje na snazi do 30. rujna, da se "u cilju zaštite života i zdravlja ljudi zabranjuje uporaba koja nije u skladu s predviđenom namjenom".



"Više ministarstava i subjekata je zaključilo da ovo što se događa s ampulama, a lani su se često zloupotrebljavale kao narkotik dok su to proizvodi koji se prvenstveno koriste u ugostiteljstvu, uzrokuje puno veću štetu od zabrane uporabe. Stoga smo donijeli privremenu zabranu koja je stupila na snagu", potvrdio je ministar, prenosi Hina.



Kujundžić nije precizirao do kada će trajati zabrana. Napomenuo je da, kao i drugi narkotici, ampule mogu oštetiti centralni živčani sustav. Ipak, takav je proizvod teško zabraniti jer se koristi u prehrambene svrhe.



Ministar je podsjetio i na lanjski slučaj u Novalji gdje su se dvije engleske skupine sukobile zbog prodaje ampula, pri čemu je jedna osoba poginula.



Slastičari će i dalje moći nabavljati ampule, no neće ih moći preprodavati. "Oni su ampule preprodavali kao sladoled", ocijenio je ministar i rekao da su kazne za to predviđene, ali ne zna kolike su.



