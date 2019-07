Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Ramuš Haradinaj povezan sa mnogim zločinima na Kosovu i Metohiji, ali i da nema iluzija da će Haradinaj veoma brzo biti pušten iz Specijalnog suda za zločine OVK nad Srbima i nealbancima.

Foto: 24sata.info

Vučić je ponovio svoju procjenu da će Haradinaj biti još veći "heroj" i govoriti kako je štitio interese Albanaca.

- Od ovoga ne očekujem ništa, nego farsu, predstavu, u kojoj će on da kaže da su svi junaci iz OVK, da su veoma uspЈešno štitili zemlju od srpskog agresora - izjavio je Vučić za TV Pink.

On je dodao da ne misli da je Haradinaj povezan sa zločinom nad srpskim žeteocima u Starom Gracku, ali da jeste sa mnogim drugim.

- Nemam, takođe, nikakvih iluzija da će bilo kada istražiti to masovno ubistvo koje su počinili u Starom Gracku, i to će ostati tuga za sve one čiji su bližnji tu pobijeni - rekao je Vučić.

On je ocijenio da Srbiju, kada je riječ o Kosovu i Metohiji, očekuje naporna jesen, ali da je u ekonomskom smislu očekuje boljitak jer se "zahuktao ekonomski rast", te dodao da će u idućoj godini biti ubrzani rast industrijskog dijela bruto domaćeg proizvoda.

Povodom izbora Borisa Džonsona za britanskog premijera, Vučić je rekao da Džonsona poznaje već osam godina i da može da garantuje da će Srbija u svakom trenutku moći da čuje šta Britanija misli, a da je siguran i da će Džonson uvijek željeti da čuje šta on ima da kaže.

- Naravno, naši interesi se nekada podudaraju, nekada razlikuju, ali mogu da kažem da ćemo imati siguran kontakt i nema sumnje da će Boris u svakom trenutku odgovoriti na poziv Srbije, a da li će njegov odgovor biti pozitivan ili negativan, to zavisi od interesa Velike Britanije - rekaoa je Vučić.

Odgovarajući na pitanje o napadima na njegovu porodicu, Vučić je rekao da je na to navikao, a da se trenutno istražuje ko je pratio ženu i bebu Predraga Malog, brata ministra finansija Srbije Siniše Malog.

- Mi ćemo da utvrdimo ko je pratio ženu i bebu brata Siniše Malog. To lice sa diktafonom pitalo je majku da li mu je majka ili sestra. Ima tu mnogo čudnih detalja. To je stvarno odvratno. To lice se neće sakriti. To je taktika japanskog praćenja - rekao je Vučić.

( RTRS)